Οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ζήτησαν χθες από την ισραηλινή κυβέρνηση να δράσει το συντομότερο δυνατό για να επιτύχει την απελευθέρωσή τους, μετά τον θάνατο τριών αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν "κατά λάθος από Ισραηλινούς στρατιώτες.

Οι οικογένειες προέτρεψαν επίσης την κυβέρνηση να παρουσιάσει γρήγορα ένα νέο σχέδιο διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση των ομήρων, δύο και πλέον μήνες από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς.

"Το μόνο που παραλαμβάνουμε ξανά και ξανά είναι νεκροί όμηροι. Η απαίτησή μας δεν είναι η μάχη, είναι μια αξίωση που θα είχε ο καθένας αν επρόκειτο για τον πατέρα του. Σκεφθείτε μας και προτείνετε τώρα ένα σχέδιο" διαπραγμάτευσης, δήλωσε η Νόαμ Πέρι, η κόρη ενός Ισραηλινού ομήρου στη Γάζα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης οικογενειών ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

