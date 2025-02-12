Τραμπ: Ραγδαίες εξελίξεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Για ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά με το Κίεβο σε ρόλο θεατή, κάνει λόγο το BBC σε μια πρώτη ανάλυσή του για την αιφνιδιαστική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.



Η είδηση ότι οι δύο ηγέτες των δύο πιο βαριά οπλισμένων πυρηνικών εθνών - της Ρωσίας και των ΗΠΑ - πραγματοποίησαν μια φαινομενικά εποικοδομητική και εγκάρδια τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 90 λεπτών είναι, εκ πρώτης όψεως, ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς έναν πιο ειρηνικό κόσμο σχολιάζει ο συντάκτης του BBC.



Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν σαφώς καλή σχέση, σε έντονη αντίθεση με τον προηγούμενο ένοικο του Λευκού Οίκου, Τζο Μπάιντεν.



Προς το παρόν λοιπόν, η «θερμοκρασία» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων έχει μειωθεί.



Αλλά αυτή η θετική κίνηση μπορεί κάλλιστα να αποβεί σε βάρος της Ουκρανίας.



Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ήταν κρυστάλλινα σαφής για τη στάση των ΗΠΑ σε ό,τι αφορά την ειρήνη στην Ουκρανία, με λόγια που αναμφίβολα θα χαιρετιστούν από τη Μόσχα.

Χωρίς αμερικανικά στρατεύματα για την Ουκρανία σε οποιαδήποτε μελλοντική ρύθμιση ασφαλείας, χωρίς καμία ρεαλιστική πιθανότητα επιστροφής στα προ του 2014 σύνορά της (όταν η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε την Κριμαία και υποστήριξε αντάρτες στο Ντονμπάς) και χωρίς καμία πιθανότητα να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.



Όλοι αυτοί ήταν ξεκάθαροι στόχοι που είχε θέσει ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η κυβέρνησή του - και «κουμπώνουν» με μια δεινή κατάσταση στο πεδίο της μάχης, όπου οι ανώτερες αριθμητικά δυνάμεις της Μόσχας της επιτρέπουν να προωθηθεί βαθύτερα στα ουκρανικά εδάφη.

H Μόσχα έχει ήδη καταγάγει μια διπλωματική νίκη μόνο από το γεγονός αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας, τονίζει ακόμα το BBC σε άλλη ανάλυσή του, υπενθυμίζοντας ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας ήταν επί τρία χρόνια παρίας της διεθνούς κοινότητας, και η κατάσταση αυτή αλλάζει.



«Από πολλές απόψεις, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει αυτό που θέλει: την ευκαιρία να διαπραγματευτεί απευθείας με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία και την ευκαιρία να τοποθετηθεί στο ‘’πρώτο τραπέζι’’ της διεθνούς πολιτικής, παρά τα τελευταία τρία χρόνια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία» τονίζεται.

Το χρονικό των ραγδαίων εξελίξεων: Επικοινωνία Τραμπ - Πούτιν

Ο πρόεδρος Τραμπ συνομίλησε αιφνίδια με τον Ρώσο ομόλογό του το απόγευμα της Τετάρτης. Η επικοινωνία διήρκεσε μιάμιση ώρα, και την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Truth Social.

Ο Τραμπ δήλωσε - μεταξύ άλλων - ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συμφώνησαν να επισκεφθούν ο ένας τη χώρα του άλλου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και το δολάριο. Ακόμη, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησαν ότι θέλουν να σταματήσουν τους θανάτους στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενώ πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τον Πούτιν συμφώνησαν για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αιφνίδιες επαφές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος, όπου υπήρξε τεράστιος, και εντελώς περιττός, ΘΑΝΑΤΟΣ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο Θεός να ευλογεί τον λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας!» τόνισε σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος για την τηλεφωνική επικοινωνία που διήρκεσε μια ώρα.

«Είχαμε ουσιαστική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ειρήνης. Συζητήσαμε για την προετοιμασία νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και τον συνεταιρισμό στους ουκρανικούς πόρους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

Το μήνυμα του Χέγκσκεθ στους Ευρωπαίους που προκάλεσε αίσθηση

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν περισσότερα για την ασφάλειά τους, καθώς την Ουάσινγκτον απασχολεί η απειλή της Κίνας, κόμισε νωρίτερα την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ σε μια σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ρεαλιστική ως μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, και ότι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρόκειται «να πατήσουν» πόδι σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.