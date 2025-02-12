Γερμανία: Η διαπραγμάτευση Πούτιν για την Ουκρανία είναι ένα βήμα που έπρεπε να είχε γίνει ήδη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ δήλωσε την Τετάρτη ότι η απόφαση του πρόεδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι ένα βήμα που έπρεπε να είχε γίνει ήδη.



Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Παρίσι, η Μπέρμποκ είπε ότι «είναι σημαντικό που ο Πούτιν είναι τελικά έτοιμος να διαπραγματευτεί και ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη σε οποιεσδήποτε συνομιλίες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επικοινώνησε σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συμφώνησαν να επισκεφθούν ο ένας τη χώρα του άλλου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και το δολάριο. Ακόμη, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησαν ότι θέλουν να σταματήσουν τους θανάτους στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενώ πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τον Πούτιν συμφώνησαν για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

