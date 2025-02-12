Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επικοινώνησε σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δήλωσε - μεταξύ άλλων - ότι ο ίδιος και ο Πούτιν συμφώνησαν να επισκεφθούν ο ένας τη χώρα του άλλου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε με τον Πούτιν για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, Ενέργεια, Τεχνητή Νοημοσύνη και το δολάριο. Ακόμη, ο Τραμπ είπε ότι ο ίδιος και ο Ρώσος πρόεδρος συμφώνησαν ότι θέλουν να σταματήσουν τους θανάτους στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ενώ πρόσθεσε επίσης ότι μαζί με τον Πούτιν συμφώνησαν για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε επίσης οι αντίστοιχες ομάδες μας να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις και θα ξεκινήσουμε τηλεφωνώντας στον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας, για να τον ενημερώσουμε για τη συζήτηση, κάτι που θα κάνω αμέσως τώρα», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Λίγα λεπτά μετά, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Ζελένσκι μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για περίπου μία ώρα σήμερα.

Στο μεταξύ, ρωσικά ΜΜΕ επίσης μεταδίδουν ότι πραγματοποιήθηκε επικοινωνία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS μεταδίδει επίσης ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν για Ουκρανία, Μέση Ανατολή και διμερείς επαφές, ενώ προσθέτει επίσης ότι ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα. «Πούτιν και Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν», σημειώνει χαρακτηριστικό το TASS.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για σχεδόν μιάμιση ώρα και συμφώνησαν να συναντηθούν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο, στην πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία του Πούτιν με Αμερικανό πρόεδρο από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λευκός Οίκος "δεν γνωρίζει" αν τέθηκαν προϋποθέσεις για την ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ Τραμπ και Πούτιν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε σήμερα ότι δεν γνωρίζει αν έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, να επισκεφθούν ο ένας τη χώρα του άλλου.

«Όχι εξ όσων γνωρίζω. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν», είπε η Λέβιτ, όταν ρωτήθηκε, κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, αν έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις.

«Μιλούσα μόλις τώρα με τον πρόεδρο και την ομάδα της εθνικής ασφάλειας. Δεν ενημερώθηκα για κάποιον όρο», πρόσθεσε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

«Μόλις είχα ένα μακρύ και εξαιρετικά παραγωγικό τηλεφώνημα με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Συζητήσαμε την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη δύναμη του δολαρίου και διάφορα άλλα θέματα.

Αναλογιστήκαμε και οι δύο τη Μεγάλη Ιστορία των Εθνών μας και το γεγονός ότι πολεμήσαμε τόσο επιτυχημένα μαζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμόμαστε ότι η Ρωσία έχασε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και εμείς, παρομοίως, χάσαμε τόσους πολλούς! Μιλήσαμε ο καθένας για τα δυνατά σημεία των αντίστοιχων Εθνών μας και το μεγάλο όφελος που θα έχουμε κάποια μέρα από τη συνεργασία.

Αλλά πρώτα, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, θέλουμε να σταματήσουμε τα εκατομμύρια θανάτους που λαμβάνουν χώρα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποίησε ακόμη και το πολύ ισχυρό σύνθημα της εκστρατείας μου, "ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ". Και οι δύο πιστεύουμε πολύ σε αυτήν. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε, πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης του ενός στο έθνος του άλλου.

Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις οι αντίστοιχες ομάδες μας και θα ξεκινήσουμε καλώντας τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, για να τον ενημερώσουμε για τη συνομιλία, κάτι που θα κάνω αυτή τη στιγμή.

Ζήτησα από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Γουάλτς και τον Πρεσβευτή και Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, πιστεύω έντονα, θα είναι επιτυχείς.

Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν σε έναν πόλεμο που δεν θα είχε συμβεί αν ήμουν Πρόεδρος, αλλά συνέβη, επομένως πρέπει να τελειώσει. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές! Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Πούτιν για τον χρόνο και την προσπάθειά του σε σχέση με αυτό το κάλεσμα, και για την απελευθέρωση, χθες, του Μαρκ Φόγκελ, ενός υπέροχου ανθρώπου που καλωσόρισα προσωπικά χθες το βράδυ στον Λευκό Οίκο. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει σε επιτυχή κατάληξη, ελπίζω σύντομα!»

Ζελένσκι: πρόεδρος Τραμπ μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της συνομιλίας του με τον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι από τη μεριά του δήλωσε σήμερα ότι είχε μια ουσιαστική συνομιλία με τον Τραμπ. «Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της συνομιλίας του με τον Πούτιν. Συζητήσαμε την προετοιμασία ενός νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την εταιρική σχέση για τους πόρους. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε την περαιτέρω επαφή και να προγραμματίσουμε συναντήσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση στο X, ο Ζελένσκι σημείωσε ακόμα ότι «κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Μαζί με τις ΗΠΑ, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, ας το κάνουμε πράξη».

Αναλυτικά η ανάρτηση Ζελένσκι στο X:

Είχα μια ουσιαστική συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μιλήσαμε επί μακρόν για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε ομαδικό επίπεδο και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας - συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων προηγμένων βιομηχανιών. Είμαι ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το ενδιαφέρον του για το τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί.

Μιλήσαμε επίσης για τη συζήτησή μου με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ και για την προετοιμασία ενός νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την εταιρική σχέση πόρων. Ο πρόεδρος Τραμπ μοιράστηκε λεπτομέρειες της συνομιλίας του με τον Πούτιν.

Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία. Μαζί με τις ΗΠΑ, σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας για να σταματήσουμε τη ρωσική επιθετικότητα και να διασφαλίσουμε μια διαρκή και αξιόπιστη ειρήνη. Όπως είπε ο πρόεδρος Τραμπ, ας το κάνουμε πράξη.

Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε περαιτέρω επαφές και να προγραμματίσουμε νέες συναντήσεις.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

Τραμπ για τη συζήτηση με τον Ζελένσκι: Πήγε καλά - Ο Ζελένσκι θέλει την ειρήνη όπως και ο Πούτιν

Σε νέα του ανάρτηση στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε μετά τον Πούτιν και με τον Ζελένσκι. Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συζήτηση πήγε καλά και ότι όπως και ο Πούτιν έτσι και ο Ζελένσκι θέλει την ειρήνη. «Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος», τόνισε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η νέα ανάρτηση του Τραμπ

Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy. Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. Αυτός, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, θέλει να κάνει ΕΙΡΗΝΗ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον Πόλεμο, αλλά κυρίως για τη συνάντηση που έχει οριστεί την Παρασκευή στο Μόναχο, όπου ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθούν της αντιπροσωπείας. Είμαι αισιόδοξος ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα είναι θετικά. Ήρθε η ώρα να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος, όπου υπήρξε μαζικός και εντελώς περιττός ΘΑΝΑΤΟΣ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο Θεός να ευλογεί το λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας!

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: Φροντίστε μόνοι σας την ασφάλειά σας - Μη ρεαλιστική η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και η επιστροφή στα παλιά σύνορα

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν περισσότερα για την ασφάλειά τους, καθώς την Ουάσινγκτον απασχολεί η απειλή της Κίνας, κόμισε νωρίτερα σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μια σύνοδο στις Βρυξέλλες.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ρεαλιστική ως μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, και ότι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρόκειται «να πατήσουν» πόδι σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σε μια αυστηρή προειδοποίηση, είπε ότι «οι σκληρές στρατηγικές πραγματικότητες εμποδίζουν τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν κυρίως στην ασφάλεια στην Ευρώπη», καθώς εξετάζονται «απειλές για την πατρίδα μας», συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. «Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην αποτροπή του πολέμου με την Κίνα στον Ειρηνικό. Καθώς οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην προσοχή τους σε αυτές τις απειλές, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να ηγηθούν από το μέτωπο».

«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», επέμεινε ο Χέγκσεθ για το ουκρανικό.



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι και η επιστροφή στα πριν από το 2014 σύνορα της Ουκρανίας (Κριμαία) είναι «μη ρεαλιστική», γιατί «κυνηγώντας αυτόν τον απατηλό στόχο μόνο θα παρατείνει τον πόλεμο και θα προκαλέσει περισσότερα δεινά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.