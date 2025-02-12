Το Κίεβο ζητά από τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας $300 δισ. για να αγοράσει αμερικανικά όπλα

Ουκρανοί αξιωματούχοι ζήτησαν από την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300 δισ. δολαρίων για να αγοράσουν όπλα αμερικανικής κατασκευής, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους με γνώση του ζητήματος.

Η ιδέα της κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης τους για την αγορά αμερικανικών όπλων έχει τεθεί σε πολλές συναντήσεις μεταξύ της Ουκρανίας, ορισμένων συμμάχων της και της ομάδας του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, είπαν οι πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Έχει επίσης προταθεί απευθείας στον Τραμπ, είπε μία από τις πηγές, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει την ιδέα.

Υπενθυμίζεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβαν η G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022. Μέχρι στιγμής, η G7 έχει χρησιμοποιήσει τα κέρδη από τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις μόνο για να παράσχει στην Ουκρανία δάνεια ύψους 50 δισ. δολαρίων.

Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη πίεσαν για τη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων όταν ο Τζο Μπάιντεν ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, μια πρόταση που επανήλθε στη συζήτηση από ορισμένους συμμάχους της Ουκρανίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου.

Δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στην Ευρώπη, είναι ένα χαρτί που οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε πιθανές διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος της Ουκρανίας, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Ωστόσο, αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αντιτάχθηκαν προηγουμένως στην κίνηση αυτή και παραμένουν αντίθετες και τώρα, προειδοποίησαν οι πηγές.

Η Γερμανία, το Λουξεμβούργο και το Βέλγιο, όπου τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία φυλάσσονται, εξακολουθούν να ανησυχούν πολύ για την ιδέα αυτή, φοβούμενοι τις επιπτώσεις στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς και τους νομικούς και άλλους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει προειδοποιήσει ότι η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το σύστημα του ευρώ.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν υποσχεθεί να προβούν σε αντίποινα σε περίπτωση κατάσχεσης των περιουσιακών στοιχείων της Μόσχας. Η κυβέρνηση έχει αναπτύξει ένα σχέδιο για την κατάσχεση ξένης ιδιοκτησίας στη Ρωσία σε αυτή την περίπτωση, ανέφερε η ρωσική εφημερίδα Vedomosti τον Ιανουάριο. Ορισμένες ευρωπαϊκές και αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, και έχουν περιουσιακά στοιχεία στη χώρα. Η Ρωσία έχει επίσης εμποδίσει ορισμένους δυτικούς επενδυτές να βγάλουν κεφάλαια και τίτλους που κατέχουν εκεί.

Παρόλα αυτά, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι και ορισμένοι από τους συμμάχους της χώρας πιστεύουν ότι υπάρχουν οικονομικά και νομικά επιχειρήματα υπέρ τους. Καθώς ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να πληρώσει για οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, η χρήση των περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να προσφέρει μια λύση που θα ωφελήσει τις ΗΠΑ και τις αμυντικές εταιρείες τους, δήλωσε μία από τις πηγές.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης επισημάνει νομικές συμβουλές που υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να συνδέσουν τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με μελλοντικές πολεμικές αποζημιώσεις που η Μόσχα θα μπορούσε ενδεχομένως να οφείλει στην Ουκρανία.

