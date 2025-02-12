ΗΠΑ: Επικοινωνία Τραμπ με τον Ζελένσκι - «Ο Ουκρανός πρόεδρος θέλει ειρήνη»

Με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικοινώνησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τις αιφνίδιες επαφές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που είχε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. «Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος, όπου υπήρξε τεράστιος, και εντελώς περιττός, ΘΑΝΑΤΟΣ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο Θεός να ευλογεί τον λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας!» τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας. Η κουβέντα πήγε πολύ καλά. Αυτός, όπως και ο Πρόεδρος Πούτιν, θέλει να κάνει ΕΙΡΗΝΗ. Συζητήσαμε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο, αλλά κυρίως, τη συνάντηση που διοργανώνεται την Παρασκευή στο Μόναχο, όπου ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθούν της αντιπροσωπείας. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα είναι θετικά. Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο γελοίος Πόλεμος, όπου υπήρξε τεράστιος, και εντελώς περιττός, ΘΑΝΑΤΟΣ και ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο Θεός να ευλογεί τον λαό της Ρωσίας και της Ουκρανίας!»

Η δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι



«Είχαμε ουσιαστική επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Μιλήσαμε για τις ευκαιρίες για την επίτευξη της ειρήνης. Συζητήσαμε για την προετοιμασία νέου εγγράφου για την ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και τον συνεταιρισμό στους ουκρανικούς πόρους. Συμφωνήσαμε να διατηρήσουμε περαιτέρω επαφή και να σχεδιάσουμε νέες συναντήσεις» ανέφερε από πλευράς του ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Κανείς δεν θέλει ειρήνη περισσότερο από την Ουκρανία» πρόσθεσε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

