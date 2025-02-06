Στη δημοσιότητα έδωσε του ουκρανικό κανάλι Strana το σχέδιο του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία μέχρι το Πάσχα.

Το ανεπιβεβαίωτο αυτό σχέδιο, το οποίο ωστόσο κάνει το γύρο των «πολιτικών και διπλωματικών κύκλων» στην Ουκρανία, περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός έως τις 20 Απριλίου, απαγόρευση της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και θα απαιτεί από το Κίεβο να αποδεχθεί τη ρωσική κυριαρχία στην προσαρτημένη γη. Επιπλέον, τα ουκρανικά στρατεύματα θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, ενώ μια ομάδα Ευρωπαίων στρατιωτών η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει βρετανικά στρατεύματα, θα κληθεί να αστυνομεύσει σε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα εμπλακούν σε αυτό.

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό ισχυριζόταν ότι θα ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί τον τερματισμό της βάναυσης εισβολής στην Ουκρανία μέσα σε μια μέρα, λέγεται ότι εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου εντός 100 ημερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΕ θα κληθεί να βοηθήσει την Ουκρανία στις προσπάθειες ανοικοδόμησής της, οι οποίες ενδέχεται να κοστίσουν έως και 486 δισεκατομμύρια δολάρια την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το thinktank του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ.

Τα σχέδια φέρεται να ξεκινούν με ένα τηλεφώνημα μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντιμίρ Πούτιν στις αρχές Φεβρουαρίου.Επίσης, περιλαμβάνει μια συνάντηση των δύο ηγετών στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου και μια επίσημη ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός έως τις 20 Απριλίου.

Μια δήλωση σχετικά με τις συμφωνημένες παραμέτρους για τον τερματισμό του πολέμου θα δημοσιευθεί έως τις 9 Μαΐου.

Ενώ πολλοί από τους όρους των αναφερόμενων σχεδίων περιλαμβάνουν παραχωρήσεις για την Ουκρανία, ο Τραμπ φέρεται επίσης να σχεδιάζει τη συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης στον στρατό της Ουκρανίας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το δρόμο για την ένταξή της στην ΕΕ έως το 2030.

Αλλά η Ρωσία θα είχε επίσης σημαντικά κέρδη καθώς τα σχέδια περιλαμβάνουν άρση κυρώσεων στη ρωσική ενέργεια για αρκετά χρόνια, αν και τα χρήματα από τους ειδικούς δασμούς στην ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών ανοικοδόμησης της Ουκρανίας.

Το γραφείο του Ζελένσκι αρνήθηκε σθεναρά τη νομιμότητα των ειρηνευτικών αυτών σχεδίων του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

