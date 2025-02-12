Νετανιάχου: Δεν υπάρχει νόημα να συζητήσουμε τη 2η φάση της συμφωνίας

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να είπε στη χθεσινή (Τρίτη) συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ότι «δεν υπάρχει νόημα να συζητηθεί η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τους ομήρους αυτή τη στιγμή, ενώ η τύχη της πρώτης φάσης είναι ακόμα στον αέρα».



«Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τη δεύτερη φάση γιατί είναι απλώς ένα υποθετικό ζήτημα αυτή τη στιγμή», φέρετε να ανέφερε ο Νετανιάχου σύμφωνα με το ισραηλινό δίκτυο Channel 13 κατά στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση πράγματι δεν συζητήθηκε η δεύτερη φάση, κατά την οποία είναι προγραμματισμένο η Χαμάς να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους με αντάλλαγμα τον τερματισμό των εχθροπραξιών.Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι υπουργοί Μπέζαλελ Σμότριτς και Ορίτ Στρουκ από το ακροδεξιό κόμμα του Θρησκευτικού Σιωνισμού απαίτησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις ναεκ νέου τους εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους που έχουν απελευθερώσει μέχρι στιγμής βάσει της συμφωνίας, εάν η Χαμάς δεν απελευθερώσει τους τρεις ομήρους που είχαν προγραμματιστεί να απελευθερωθούν το ΣάββατοΤο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας δεν δέχθηκαν την απαίτηση αυτή, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση ήταν βιαστική και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.από το υπουργικό συμβούλιο.

