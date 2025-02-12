Χέγκσεθ προς Ευρώπη: Φροντίστε μόνοι σας την ασφάλειά σας

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν περισσότερα για την ασφάλειά τους, καθώς την Ουάσινγκτον απασχολεί η απειλή της Κίνας, κόμισε σήμερα Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε μια σύνοδο στις Βρυξέλλες.



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επισήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι ρεαλιστική ως μέρος ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου, και ότι αμερικανικές δυνάμεις δεν πρόκειται «να πατήσουν» πόδι σε ευρωπαϊκό έδαφος.



Σε μια αυστηρή προειδοποίηση, είπε ότι «οι σκληρές στρατηγικές πραγματικότητες εμποδίζουν τις ΗΠΑ να επικεντρωθούν κυρίως στην ασφάλεια στην Ευρώπη», καθώς εξετάζονται «απειλές για την πατρίδα μας», συμπεριλαμβανομένης της Κίνας. «Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην αποτροπή του πολέμου με την Κίνα στον Ειρηνικό. Καθώς οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα στην προσοχή τους σε αυτές τις απειλές, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να ηγηθούν από το μέτωπο».



«Η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει, αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει», επέμεινε ο Χέγκσεθ για το ουκρανικό.



Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι και η επιστροφή στα πριν από το 2014 σύνορα της Ουκρανίας (Κριμαία) είναι «μη ρεαλιστική», γιατί «κυνηγώντας αυτόν τον απατηλό στόχο μόνο θα παρατείνει τον πόλεμο και θα προκαλέσει περισσότερα δεινά».



Ξεκαθάρισε ότι «οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ είναι ρεαλιστικό αποτέλεσμα μιας διευθέτησης μέσω διαπραγματεύσεων» με τη Ρωσία.



Ο Χέγκσεθ απέκλεισε οποιαδήποτε ανάπτυξη δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ουκρανία, ακόμα και ειρηνευτικών δυνάμεων εκεί, με βάση τις εγγυήσεις του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «εναπόκειται σε ευρωπαϊκά και μη στρατεύματα να οργανώσουν τις δυνάμεις».¨



Προέτρεψε τους Ευρωπαίους να «παρέχουν το συντριπτικό μερίδιο» της βοήθειας στην Ουκρανία και «να μιλήσουν με ειλικρίνεια» στους πολίτες τους «για την απειλή που αντιμετωπίζει η Ευρώπη».



Επέμεινε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στο ΝΑΤΟ, αλλά «δεν θα ανέχονται πλέον μια μη ισορροπημένη σχέση που ενθαρρύνει την εξάρτηση». Αντίθετα, σημείωσε ο Αμερικανός υπουργός, η σχέση μας θα δώσει προτεραιότητα στην ενδυνάμωση της Ευρώπης ώστε να έχει την ευθύνη για τη δική της ασφάλεια.



«Η ειλικρίνεια θα είναι η πολιτική μας στο μέλλον, αλλά μόνο στο πνεύμα της αλληλεγγύης» διεμήνυσε.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το αυριανό Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, δήλωσε στο μεταξύ σε συνέντευξη Τύπου ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

