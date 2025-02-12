Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξάνονται τόσο γρήγορα που ξεπερνούν τις δαπάνες όλων των ευρωπαϊκών χωρών μαζί, παρά τις προσπάθειές τους να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς και να επανεξοπλιστούν, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών για τη Στρατιωτική Ισορροπία (IISS) που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη σύμφωνα με το Politico.

Το think tank ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας κινήθηκαν στα 13,1 τρισ. ρούβλια (145,9 δισ. δολάρια) πέρυσι, ή 6,7% του ΑΕΠ της χώρας - πάνω από 40% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος.

Στο μεταξύ, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης για το 2024 ήταν στα 457 δισ. δολάρια, πάνω από 50% υψηλότερες σε ονομαστικούς όρους από ό,τι ήταν το 2014 και 11,7% υψηλότερες από το προηγούμενο έτος.

Αλλά αν οι δαπάνες της Ρωσίας υπολογιστούν σε όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, οι στρατιωτικές δαπάνες του Κρεμλίνου ανέρχονται σε 461,6 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το IISS.

Το γεγονός ότι η Ρωσία ξεπερνάει όλη την Ευρώπη σε στρατιωτικές δαπάνες είναι κάτι νέο και αποτέλεσμα της «αξιοσημείωτης» αμυντικής ανάπτυξης και της βιομηχανικής μεταρρύθμισης, δήλωσε η Fenella McGerty, ανώτερη συνεργάτης του IISS για τα οικονομικά του τομέα της άμυνας.

Το γεγονός αυτό ενισχύει τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα είναι σε θέση να επιτεθεί στην Ευρώπη μόλις τελειώσει ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας.

«Δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα έρθει σε τέσσερα έως πέντε χρόνια», προειδοποίησε πέρυσι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Αυτές οι προειδοποιήσεις υποστηρίχθηκαν από αξιωματούχους του τομέα της άμυνας από όλη την Ευρώπη.

Χαρακτηριστικά οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας προειδοποίησαν αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι έτοιμη να διεξάγει έναν «πόλεμο μεγάλης κλίμακας» στην Ευρώπη μέσα σε πέντε χρόνια.

Οι αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας εκτοξεύτηκαν στα ύψη μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια και πρόκειται να αυξηθούν κατά 14% φέτος, στα 15,6 τρισ. ρούβλια.

Ο πόλεμος έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές στη Ρωσία, καθώς ο αμυντικός της τομέας έχει ενοποιηθεί με σκοπό να αυξήσει την παραγωγή σε βασικούς τομείς, όπως τα πυρομαχικά και τα συστήματα πυροβολικού που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της λεγόμενης «τακτικής της κρεατομηχανής» στις γραμμές του μετώπου.

Ο φόβος στην Ευρώπη είναι ότι η ενισχυμένη αμυντική βιομηχανική ικανότητα της Ρωσίας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει προκαλέσει τρομερό κόστος στον ρωσικό στρατό και υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των σημερινών δαπανών της Ρωσίας.

Το IISS εκτιμά ότι 14.000 άρματα μάχης, οχήματα μάχης πεζικού και τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού έχουν χαθεί από την έναρξη του πολέμου. Ενώ ορισμένα έχουν αντικατασταθεί από την εγχώρια παραγωγή, η Ρωσία έχει επίσης αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει «παλαιά» μοντέλα, όπως τα ΤΟΜΑ BTR-50 και τα άρματα T-62, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1950.

Παρά τις σημαντικές απώλειες, οι αναλυτές του IISS αναμένουν ότι η Ρωσία διαθέτει το επίπεδο των δαπανών και των οπλικών αποθεμάτων για να συνεχίσει την τακτική των υψηλών απωλειών κατά το υπόλοιπο του έτους. Παρά τα υψηλά επίπεδα δαπανών, η Μόσχα εξακολουθεί να έχει «φιλόδοξα σχέδια» για μια μεγάλη μεταπολεμική δύναμη, δήλωσε ο Henry Boyd, ανώτερος συνεργάτης του think tank για την αξιολόγηση στρατιωτικών δυνατοτήτων.

Η Ευρώπη κινείται όλο και πιο δυναμικά για να καλύψει τα χρόνια χαμηλών αμυντικών δαπανών μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Πέρυσι, 24 από τα 32 μέλη του ΝΑΤΟ πέτυχαν τον στόχο της συμμαχίας για δαπάνες τουλάχιστον του 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, αν και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ θέλει τώρα το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 5%.

Οι χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία προσπαθούν να ενισχύσουν τους στρατούς τους, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αγοράζουν από χώρες εκτός Ευρώπης.

Για παράδειγμα, η Πολωνία υπέγραψε συμβάσεις ύψους 16,9 δισ. δολαρίων με νοτιοκορεατικούς παραγωγούς όπλων μεταξύ Φεβρουαρίου 2022 και τέλους Οκτωβρίου 2024, οι οποίες καλύπτουν τα πάντα, από κινητά οβιδοβόλα μέχρι άρματα μάχης και μαχητικά αεροσκάφη.

Ορισμένες χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, θέλουν τα ευρωπαϊκά κράτη να δαπανούν περισσότερα στο εσωτερικό τους και τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ να ευνοούν τις εγχώριες βιομηχανίες. Άλλες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, της Πολωνίας και των χωρών της Βαλτικής, επιθυμούν να διασφαλίσουν ισχυρούς δεσμούς ασφαλείας με τις ΗΠΑ υπό τον Τραμπ και να αποκτήσουν εξοπλισμό που χρειάζονται οι δυνάμεις τους.

Μεταξύ των μέσων του 2022 και των μέσων του 2023, το 63% όλων των αμυντικών παραγγελιών της ΕΕ ανατέθηκε σε αμερικανικές εταιρείες και ένα επιπλέον 15% σε άλλους προμηθευτές εκτός ΕΕ, σύμφωνα με την περσινή έκθεση Ντράγκι, η οποία επιδιώκει να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.

Η ΕΕ έχει επίγνωση του προβλήματος και πιέζει τις χώρες μέλη να δαπανήσουν πολλά περισσότερα για την άμυνα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε πέρυσι ότι το μπλοκ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δαπανήσει επιπλέον 500 δισ. ευρώ για την άμυνα κατά την επόμενη δεκαετία.

Οι Βρυξέλλες καταρτίζουν επίσης προγράμματα για την ενίσχυση του στρατιωτικού βιομηχανικού τομέα της ΕΕ. Μια πρώιμη προσπάθεια είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αν και έχει οδηγήσει σε διαμάχες μεταξύ των χωρών μελών σχετικά με το πόσο ανοιχτό θα είναι στη χρηματοδότηση κατασκευαστών όπλων εκτός ΕΕ.

Ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν περισσότερα για την άμυνα, υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν είναι ακόμη αρκετά.

Στα ανατολικά, η Ρωσία συνεχίζει την ανησυχητική στρατιωτική της ενίσχυση, ενώ την ίδια στιγμή οι παραδοσιακοί αμυντικοί δεσμοί με τις ΗΠΑ υποβαθμίζονται υπό τον Τραμπ. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να αφήσει την Ευρώπη μόνη της για πρώτη φορά μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

