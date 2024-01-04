Μελόνι: «Δεν ανησυχώ για τις ευρωεκλογές, η σχέση με τους συμμάχους είναι απόλυτα θετική»

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι παραχώρησε σήμερα την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της χρονιάς η οποία είχε αναβληθεί δυο φορές, λόγω προβλημάτων υγείας της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

«Δεν ανησυχώ για τις Ευρωεκλογές, με τους συμμάχους στην κυβέρνηση η σχέση είναι απόλυτα θετική, θεωρώ ότι μπορούμε όλοι μας να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα», τόνισε η Μελόνι.

Πρόσθεσε, δε, ότι «δεν πρόκειται ποτέ να συμμαχήσει με την Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ, σε ότι αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια ενδεχόμενη δεύτερη θητεία της «Κομισιόν φον ντερ Λάιεν», η Μελόνι τόνισε ότι η λογική είναι διαφορετική, διότι «κάθε κυβέρνηση, ως γνωστόν, υποδεικνύει Επίτροπο».

Ερωτηθείσα σχετικά με ενδεχόμενη υποψηφιότητα του Μάριο Ντράγκι ως νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Υπάρχουν δυο στοιχεία. Σήμερα δεν είναι δυνατόν να μιλήσουμε για ονόματα υποψηφίων και ο ίδιος ο Ντράγκι έχει πει ότι δεν είναι διαθέσιμος. Έκανα αντιπολίτευση στον Ντράγκι, αλλά συνεργάστηκα μαζί του στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και χαίρομαι που ο ίδιος, τώρα, συνεργάζεται με την Κομισιόν. Θεωρώ, όμως, ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στους στόχους της νέας Επιτροπής, και όχι στα ονόματα. Οι κύριοι στόχοι πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια ισχυρότερη Ευρώπη στις περιοχές κρίσης, πιο δυναμική στρατηγική ατζέντα, πιο ισχυρή υπεράσπιση των εξωτερικών συνόρων και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και εναρμόνιση της περιβαλλοντικής μετάβασης με την κοινωνική ευαισθησία».

Με αναφορά στο μεταναστευτικό και το προσφυγικό, η Μελόνι υπογράμμισε ότι «δεν είναι ικανοποιημένη από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αν και την τελευταία περίοδο της περασμένης χρονιάς οι αφίξεις στις ακτές της Κάτω Ιταλίας παρουσίασαν μείωση».

«Οι προσδοκίες ήταν υψηλότερες, σαφώς, και είμαι έτοιμη να αναλάβω την όποια ευθύνη. Αλλά αυτό που προσπαθώ είναι να καταφέρω να λύσω το όλο αυτό θέμα με δομικό τρόπο, μακρόπνοα. Ο στόχος μας παραμένει να σταματήσουν οι αναχωρήσεις, να αξιολογήσουμε την δυνατότητα να δημιουργηθούν hotspot στην Αφρική για να εξακριβώσουμε ποιος έχει δικαίωμα παροχής ασύλου και να στηρίξουμε την νόμιμη μετανάστευση», είπε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ερωτηθείσα σχετικά με την υπόθεση που αφορά το πρωτοχρονιάτικο πάρτι στο οποίο ο βουλευτής του κόμματός της, Εμανουέλε Πότσολο, φέρεται να πήγε με περίστροφο και να πυροβόλησε στο πόδι έναν παρευρισκόμενο άνδρα, η Μελόνι δήλωσε: «Κάποιος δεν φέρθηκε υπεύθυνα, εννοώ εκείνον που είχε στην ιδιοκτησία του το όπλο. Για τον λόγο αυτό ζήτησα να παραπεμφθεί, ο Πότσολο, στην αρμόδια επιτροπή του κόμματός μου και να αποφασιστεί η προσωρινή του παύση από τα Αδέλφια της Ιταλίας».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε διατεθειμένη να πάρει μέρος σε τηλεοπτικό «ντιμπέιτ» με την γραμματέα του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Ελι Σλάιν, ενώ με αναφορά στην άρνηση της ιταλικής Βουλής να επικυρώσει την μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, υπογράμμισε ότι «στο ιταλικό Κοινοβούλιο δεν υπήρξε ποτέ μια πλειοψηφία υπέρ της έγκρισης του Μηχανισμού» και ότι «τώρα θα μπορούσε να δοθεί ευκαιρία για να μετατραπεί το εργαλείο αυτό σε κάτι το πιο αποτελεσματικό».

Σε ερώτηση σχετικά με τυχόν συνεργασία με την Εναλλακτική για την Γερμανία και την Μαρίν Λεπέν, τέλος, η Τζόρτζια Μελόνι τόνισε: «δεν θέλω να δίνω διπλώματα άσκησης πολιτικής. Με την Εναλλακτική για την Γερμανία υπάρχουν αποστάσεις που μοιάζουν αγεφύρωτες, όπως στο θέμα της Ρωσίας, ενώ η Λεπέν θεωρώ ότι έχει προχωρήσει σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση στο θέμα αυτό. Εγώ εργάζομαι, κυρίως, στο πλαίσιο των Ευρωπαίων Συντηρητικών, αλλά πιστεύω, γενικότερα, πως όταν υπάρχουν κόμματα που λαμβάνουν ποσοστά 20% και 30% πρέπει όλοι να προβληματισθούν σχετικά με το πώς μπορούν να δοθούν απαντήσεις στους πολίτες που τα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

