Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ούγγρος εθνικιστής πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, αναμένονται αύριο Παρασκευή στο Παρίσι για την τελετή στη μνήμη του Ζακ Ντελόρ (Jacques Delors), πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος απεβίωσε στις 27 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 98 ετών.

Η τελετή θα γίνει στον προαύλιο χώρο του Μεγάρου των Απομάχων και τον επικήδειο θα εκφωνήσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να χαιρετίσει τον «αρχιτέκτονα της ενωμένης Ευρώπης», χωρίς τον οποίο η Γαλλία θα ήταν «λιγότερο κυρία της μοίρας της».

Σύμφωνα με πηγές των Ηλυσίων, ο Εμανουέλ Μακρόν θα μιλήσει για τον ρόλο που διαδραμάτισε ο Ζακ Ντελόρ στη γαλλική πολιτική σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, αλλά και ως υπουργός Οικονομίας του προέδρου Φρανσουά Μιτεράν. «Η Γαλλία δεν θα είχε παραμείνει κυρίαρχη δύναμη στην Ευρώπη, όπως την γνωρίζουμε σήμερα, χωρίς τον Ζακ Ντελόρ», αναμένεται να πει ο Γάλλος πρόεδρος, σύμφωνα με έναν σύμβουλό του που μίλησε στους δημοσιογράφους.

Η δήμαρχος της Λιλ Μαρτίν Ομπρί, κόρη του Ζακ Ντελόρ, συμμετείχε ενεργά στις προετοιμασίες, όμως δεν θα πάρει τον λόγο στην τελετή.

Οι προσκεκλημένοι και η «καινοτομία» στην τελετή

Η Γαλλία έχει προσκαλέσει στην τελετή όλους τους ηγέτες χωρών και κυβερνήσεων της ΕΕ, καθώς και τους επικεφαλής ευρωπαϊκών θεσμών, όχι μόνο τους νυν αλλά και εκείνους που υπηρέτησαν τη δεκαετία 1985-95, όταν ο Ντελόρ ήταν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους περίπου δέκα ηγέτες, όπως ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο. Αναμένονται επίσης οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η τελετή θα περιλαμβάνει μια «καινοτομία», άμεσα συνδεδεμένη με την ευρωπαϊκή διάσταση του γεγονότος: μετά τον επικήδειο που θα εκφωνήσει ο Μακρόν και την ανάκρουση της Μασσαλιώτιδας, του εθνικού ύμνου, η ορχήστρα της Ρεπουμπλικανικής Φρουράς θα παίξει την Ωδή στη Χαρά, τον ευρωπαϊκό ύμνο, προς τιμή του Ντελόρ.

Στο Βερολίνο για την τελετή στη μνήμη του Σόιμπλε ο Μακρόν

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα πάει στις 22 Ιανουαρίου στο Βερολίνο για την τελετή στη μνήμη του πρώην υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Ο Γερμανός πολιτικός, που ενσάρκωσε τη δημοσιονομική πειθαρχία που προωθούσε το Βερολίνο στην Ευρώπη και, στο τέλος της πολιτικής καριέρας του, ανέλαβε πρόεδρος του γερμανικού κοινοβουλίου, πέθανε ακριβώς πριν από τον Ζακ Ντελόρ, σε ηλικία 81 ετών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.