Ιράκ: Ένας τούρκος στρατιώτης νεκρός και τέσσερις τραυματίες κατά την επίθεση Κούρδων

Ένας τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «εξουδετερώθηκαν» έξι μέλη του PKK. Οι τουρκικές αρχές χρησιμοποιούν τον όρο «εξουδετέρωση» για να υποδηλώσουν ότι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Ακολούθως το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων του PKK στο βόρειο Ιράκ, καταστρέφοντας 27 στόχους. Οι αεροπορικές επιδρομές σημειώθηκαν στις περιοχές Μετίνα, Ζαπ, Χακούρκ, Γκάρα και Καντίλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το PKK – το οποίο χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση – διεξάγει εδώ και τρεις δεκαετίες ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους, ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους.

Την προηγούμενη εβδομάδα υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας επισκέφθηκε τη Βαγδάτη για συνομιλίες με την ιρακινή κυβέρνηση για το PKK, καθώς η Άγκυρα απειλεί με νέες ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή προκειμένου να «εξαλειφθεί» η οργάνωση αυτή μέχρι «το καλοκαίρι».

Επί δεκαετίες ο τουρκικός στρατός διεξάγει διασυνοριακές επιχειρήσεις εναντίον κούρδων μαχητών σε τομείς της βόρειας Συρίας και του βόρειου Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

