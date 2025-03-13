Σε αποκαλύψεις για τα όσα συζητήθηκαν στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ουκρανίας για την κατάπαυση του πυρός που ήταν μεταξύ άλλων το μοίρασμα των εδαφών, προχώρησε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Οβάλ Γραφείο του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

«Λοιπόν, θα θέλαμε να δούμε μια κατάπαυση του πυρός από τη Ρωσία. Και ξέρετε, δεν δουλεύαμε στο σκοτάδι. Συζητήσαμε… για την ουκρανική γη και για τα κομμάτια γης που θα κρατηθούν και που θα χαθούν, και όλα τα άλλα στοιχεία μιας τελικής συμφωνίας. Υπάρχει ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που εμπλέκεται. Ξέρετε, εμπλέκεται ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Ποιος θα πάρει το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και ποιος θα πάρει αυτό και εκείνο;

Και έτσι, ξέρετε, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Αλλά η φάση 1 είναι η κατάπαυση του πυρός» αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητήσαμε για τη γη διότι δεν θέλουμε να χαθεί χρόνος με την κατάπαυση του πυρός, αν, δεν πρόκειται να σημαίνει τίποτα. Λέμε λοιπόν: κοίτα, αυτό μπορείς να το πάρεις, αυτό δεν μπορείς να πάρεις.

Συζήτησαν για το ΝΑΤΟ και το να είναι (η Ουκρανία) στο ΝΑΤΟ, και όλοι ξέρουν ποια είναι η απάντηση σε αυτό. Να ξέρετε ότι αυτή είναι η απάντηση εδώ και 40 χρόνια, με κάθε δίκαιο.Έτσι, πολλές από τις λεπτομέρειες μιας τελικής συμφωνίας έχουν πράγματι συζητηθεί. Τώρα θα δούμε αν η Ρωσία είναι εκεί ή όχι, και αν δεν είναι, θα είναι μια πολύ απογοητευτική στιγμή για τον κόσμο» υπογράμμισε ο Τραμπ.

«Ελπίζω η Ρωσία να κάνει το σωστό»

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την ελπίδα του η Ρωσία να κάνει το σωστό και να συμφωνήσει με την κατάπαυση του πυρός.

«Ελπίζω ότι η Ρωσία θα κάνει το σωστό. Θα ήθελα η Ρωσία να συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός» υπογράμμισε λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «προχώρησε σε μια πολλά υποσχόμενη δήλωση αλλά δεν την ολοκλήρωσε».

Μάλιστα ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μπορεί να ασκήσει πίεση στη Μόσχα όμως δεν επιθυμεί να το κάνει ακόμα.

«Μιλάμε μαζί του (Πούτιν) και με βάση τις δηλώσεις που έκανε σήμερα, ήταν αρκετά θετικές».

«Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να γίνουν πισωγυρίσματα. Πραγματικά, πιστεύω ότι αν ο πρόεδρος Πούτιν συμφωνήσει και έχουμε εκεχειρία, νομίζω ότι θα είμαστε… σε πολύ καλή κατάσταση για να το κάνουμε» είπε ο Τραμπ.

«To NATO ανεβαίνει»

Αναφερθείς στο ΝΑΤΟ, είπε ότι αυξάνει τη δύναμή του και αυτό χάρης στον Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ ανεβαίνει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει μόνο πώς να το ανεβάσει. Και έχουμε τον ίδιο στόχο στο μυαλό μας. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος και κάνει τη δουλειά του. Ξέρει μόνο πώς να κάνει καλή δουλειά. Αυτό είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό πάλεψα για να πάρει αυτή τη δουλειά, γιατί είχαν κάποιους άλλους υποψήφιους που θα σας πω ότι δεν θα είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν πάρα πολλά, παρόλο που «είμαστε στην άλλη πλευρά του ωκεανού».

«Νομίζω ότι θα γίνει προσάρτηση της Γροιλανδίας»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα την προσαρτήσουν τελικά.

«Θεωρώ πως θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και συμπλήρωσε: «Είναι απαραίτητο για τη διεθνή ασφάλεια».

«Θα πρέπει να συνάψουμε μια συμφωνία για τη Γροιλανδία», δήλωσε και επεσήμανε ότι θα παραγγείλει 48 παγοθραυστικά διότι κάτι τέτοιο θα βοηθήσει στην ενίσχυση της θέσης των ΗΠΑ «καθώς ολόκληρη η περιοχή γίνεται πολύ σημαντική».

«Έτσι θα πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία για αυτό και η Δανία δεν είναι σε θέση να το κάνει [να προσφέρει προστασία]», είπε.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στη Δανία λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Γροιλανδία. «Δεν έχουν καμία σχέση με αυτό» αφού «ένα σκάφος προσγειώθηκε εκεί πριν από 200 χρόνια ή κάτι τέτοιο, και λένε ότι έχουν δικαιώματα σε αυτό;» «Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια».

«Έχουμε να κάνουμε με τη Δανία, έχουμε να κάνουμε με τη Γροιλανδία και πρέπει να το κάνουμε» είπε.

«Οι δασμοί θα επιβληθούν»

Όσον αφορά τους δασμούς που θα επιβληθούν στις 2 Απριλίου δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη», τονίζοντας ότι «θα υπάρξει μια μικρή αναταραχή αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ».

«Μας έχουν ξεριζώσει εδώ και χρόνια και δεν πρόκειται να μας ξεριζώσουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. ο Τραμπ.

«Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από τον Καναδά»

Ο Τραμπ έθιξε επίσης ευθέως το ζήτημα του Καναδά λέγοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχουν», προσθέτοντας ότι το έθνος θα ήταν μια καλή προσθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες

«Δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους».

«Έχουμε καλές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Βόρεια Κορέα λέγοντας πως «έχουμε ακόμα καλές σχέσεις με τον ηγέτη της».

Τέλος, αναφερόμενος στο Facebook είπε ότι πρόκειται να επενδύσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.