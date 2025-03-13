Συνάντηση με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε την Πέμπτη το απόγευμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών, ακολούθησε κοινή συνέντευξη Τύπου, ενώ εξέδωσαν και κοινή δήλωση, καταγγέλοντας το ΝΑΤΟ και την ΕΕ για «εχθρικές» και «αποσταθεροποιητικές.Στην κοινή δήλωση τονίζεται μάλιστα ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Λευκορωσία είναι έτοιμες να λάβουν στρατιωτικά και διπλωματικά μέτρα, αν αυτό χρειαστεί.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε στην κοινή με τη Λευκορωσία δημιουργία αμυντικής περιοχής με τακτικά πυρηνικά όπλα και αμυντικά συστήματα ασφαλείας.

Όσον αφορά στην πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι συμφωνεί, αλλά μόνο αν η συμφωνία αφορά μία μακροχρόνια ειρήνη, τουτέστιν, αν αντιμετωπιστούν οι αρχικοί λόγοι της κρίσης.

Δείτε βίντεο από τη συνάντηση και τη συνέντευξη Τύπου:

Αρχικά, ο Ρώσος πρόεδρος καλοσώρισε τον Λευκορώσο ομόλογό του, τον οποίο χαρακτήρισε «φίλο» και τον χαιρέτισε με μία πολύ θερμή χειραψία.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι συζήτησε με τον Λουκασένκο μία σειρά από ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία μίας κοινής αμυντικής περιοχής, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν τοποθετηθεί ρωσικά στρατεύματα στην επικράτεια της Λευκορωσίας.

«Έχουμε τακτικά πυρηνικά όπλα και αμυντικά συστήματα που προστατεύουν την ασφάλεια, προστατεύουν τα δυτικά σύνορα των κρατών μας», τόνισε ο Πούτιν και πρόσθεσε ότι υπεγράφησαν οι συμφωνίες για τη διμερή αμυτνική συνεργασία και την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών. «Με αυτόν τον τρόπο τέθηκε σε ισχύ ο νόμος», προσθέτει, τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο από την πλευρά του είπε ότι ο ίδιος και ο Βλαντιμίρ Πούτιν μίλησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα εργαστούν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα σήμερα και αύριο.

»Το πιο σημαντικό πράγμα είναι οι άνθρωποι να εμπιστευτούν τα γεγονότα. Και όλες αυτές οι δηλώσεις και όλες αυτές οι υποσχέσεις είναι απλώς κενές λέξεις», τόνισε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο οποίος χαρακτήρισε «παράνομες» τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τη Δύση στη Ρωσία.

«Είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την πίεση», τόνισε.

Πούτιν για Ουκρανία: Να αντιμετωπιστούν οι αρχικοί λόγοι της κρίσης

Σε ερώτηση για την πρόταση των ΗΠΑ και τους όρους για την κατάπαυση πυρός στο μέτωπο της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την «τόση προσοχή που έδωσε στη ρύθμιση της σύγκρουσης στην Ουκρανία» και συνέχισε λέγοντας:

«Συμφωνούμε με τις προτάσεις για κατάπαυση του πυρός, αλλά η θέση μας είναι να γίνει μία κατάπαυση πυρός που θα οδηγούσε σε μακροπρόθεσμη ειρήνη, βασιζόμενη στην αντιμετώπιση των αρχικών λόγων της κρίσης».

Στη συνέχεια, ο Πούτιν αναφέρθηκε στη χθεσινή επίσκεψή του στην περιοχή του Κουρσκ, λέγοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι «εντελώς υπό τον έλεγχό μας».

Υπό τέτοιες συνθήκες, είπε, μία εκεχειρία 30 ημερών «θα ήταν καλό μόνο για την Ουκρανία». Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται τώρα σε επίθεση σε όλες τις περιοχές στο μέτωπο.

Κοινή δήλωση Πούτιν-Λουκασένκο

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, εκδόθηκε κοινή δήλωση των δύο προέδρων, μέσω της οποίας κατηγορούν το ΝΑΤΟ για εχθρικές και αποσταθεροποιητικές ενέργειες στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Οι δύο ηγέτες καταδικάζουν επίσης την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, την οποία χαρακτηρίζουν επίσης επιθετική και συγκρουσιακή.

Λένε επίσης ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες να λάβουν στρατιωτικά και διπλωματικά μέτρα ως απάντηση στις ενέργειες του ΝΑΤΟ.

