«Ελπίζω ότι η Ρωσία θα κάνει το σωστό» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε στο Οβάλ Γραφείο του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσθέτοντας ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ βρίσκεται σε σοβαρές συζητήσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Θα ήθελα η Ρωσία να συμφωνήσει για κατάπαυση του πυρός» υπογράμμισε ο Τραμπ λέγοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «προχώρησε σε μια πολλά υποσχόμενη δήλωση αλλά δεν την ολοκλήρωσε».

Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είπε ότι συμφωνεί σε μία κατάπαυση του πυρός, αλλά μόνο αν η συμφωνία αφορά μία μακροχρόνια ειρήνη.

Μάλιστα ο Τραμπ εξέφρασε την προθυμία του να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο.

Όσον αφορά τους δασμούς που θα επιβληθούν στις 2 Απριλίου δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να αλλάξω γνώμη», τονίζοντας ότι «θα υπάρξει μια μικρή αναταραχή αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ».

«Μας έχουν ξεριζώσει εδώ και χρόνια και δεν πρόκειται να μας ξεριζώσουν άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. ο Τραμπ.

«To NATO ανεβαίνει»

Αναφερθείς στο ΝΑΤΟ, είπε ότι αυξάνει τη δύναμή του και αυτό χάρης στον Μαρκ Ρούτε.

«Το ΝΑΤΟ ανεβαίνει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που ξέρει μόνο πώς να το ανεβάσει. Και έχουμε τον ίδιο στόχο στο μυαλό μας. Θέλουμε να τελειώσει ο πόλεμος και κάνει τη δουλειά του. Ξέρει μόνο πώς να κάνει καλή δουλειά. Αυτό είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό πάλεψα για να πάρει αυτή τη δουλειά, γιατί είχαν κάποιους άλλους υποψήφιους που θα σας πω ότι δεν θα είχαν κάνει πολύ καλή δουλειά».

Ωστόσο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν πάρα πολλά, παρόλο που «είμαστε στην άλλη πλευρά του ωκεανού».

«Νομίζω ότι θα γίνει προσάρτηση της Γροιλανδίας»

Αναφερόμενος στο ζήτημα της Γροιλανδίας, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα την προσαρτήσουν τελικά.

«Θεωρώ πως θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Και συμπλήρωσε: «Είναι απαραίτητο για τη διεθνή ασφάλεια».

«Θα πρέπει να συνάψουμε μια συμφωνία για τη Γροιλανδία», δήλωσε και επεσήμανε ότι θα παραγγείλει 48 παγοθραυστικά.

Το κεντροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα Demokraatit της Γροιλανδίας, το οποίο κέρδισε τις εκλογές της Τρίτης για την ανάδειξη τοπικής κυβέρνησης, έχει ταχθεί υπέρ της ανεξαρτητοποίησης από τη Δανία αλλά όχι με βιαστικά βήματα.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έχει καταστήσει σαφές πως η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα του βασιλείου και «δεν είναι προς πώληση».

«Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από τον Καναδά»

Ο Τραμπ έθιξε επίσης ευθέως το ζήτημα του Καναδά λέγοντας ότι «δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά που έχουν», προσθέτοντας ότι το έθνος θα ήταν μια καλή προσθήκη στις Ηνωμένες Πολιτείες

«Δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους».

«Έχουμε καλές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην Βόρεια Κορέα λέγοντας πως «έχουμε ακόμα καλές σχέσεις με τον ηγέτη της».

Τέλος, αναφερόμενος στο Facebook είπε ότι πρόκειται να επενδύσει 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Πηγή: skai.gr

