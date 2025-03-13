Συνάντηση απόψε στη Μόσχα θα έχουν ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς ο Λευκός Οίκος ασκεί πιέσεις στο Κρεμλίνο να αποδεχθεί την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Η συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί σε κλειστή μορφή απόψε», δήλωσε ο βοηθός εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, απαντώντας σε ερώτηση του ρωσικού κρατικού ειδησεογραφικού πρακτορείου Izvestia.

Νωρίτερα, ο Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, ότι δεν αναμένει να υπάρξει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ντόνλαντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.