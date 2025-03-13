Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ: Οι αγορές αντιδρούν υπερβολικά στους δασμούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «ανησυχία» μπροστά στην πτώση των χρηματαγορών, υποστηρίζοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση στοχεύει σε θετικά αποτελέσματα σε «μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο».

Εδώ και ημέρες, οι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βυθίζονται μπροστά στην κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Επικεντρωνόμαστε στην πραγματική οικονομία», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

«Έχοντας εργαστεί στις αγορές για 35 χρόνια, γνωρίζω πως είναι επιρρεπείς σε διακυμάνσεις, όπως αυτές εδώ», πρόσθεσε ο Μπέσεντ, που είναι επίσης ιδρυτής ενός επενδυτικού ταμείου.

Η δημοσιογράφος του CNBC σημείωσε πως αυτό θα ισοδυναμούσε με μια απώλεια εισοδημάτων για τους εκατομμύρια Αμερικανούς που διαθέτουν μετοχές και ρώτησε εάν αυτή η προοπτική δεν αρκεί για να προκαλέσει ανησυχία στον Λευκό Οίκο.

«Δεν είπα πως δεν ανησυχούμε», απάντησε ο ίδιος.

«Δεν ανησυχώ όταν υπάρχει μικρή αστάθεια για τρεις εβδομάδες», συμπλήρωσε.

«Επικεντρωνόμαστε στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο, είπε. Δεν μπορώ να σας πω τι θα δείξουν οι αγορές σήμερα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα, όμως μπορώ να σας πω πως εάν εφαρμόσουμε τις σωστές πολιτικές, θα θέσουμε τις βάσεις για κέρδη σε σχέση με εισοδήματα, θέσεις εργασίας και αξία μετοχών».

Σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς ύψους 200% στις σαμπάνιες τους, τα κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά, εάν οι επερχόμενοι τελωνειακοί δασμοί της ΕΕ ύψους 50% στο αμερικανικό ουίσκι δεν αποσυρθούν.

«Ένα ή δύο προϊόντα (που θα στοχοθετηθούν) από ένα μπλοκ εμπορικών εταίρων… Δεν πιστεύω ότι θα είναι κάτι το σημαντικό για τις αγορές», διαβεβαίωσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

