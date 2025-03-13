Τραμπ: «Δεν θα αλλάξω γνώμη» για τους δασμούς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει άποψη όσον αφορά την επιβολή σαρωτικών ανταποδοτικών δασμών σε όλους τους εμπορικούς εταίρους της χώρας του, στις 2 Απριλίου.

«Μας κατακλέβουν επί χρόνια και δεν θα αφήσουμε να μας κλέβουν», είπε ο Τραμπ κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί την τακτική του να χρησιμοποιεί τους δασμούς, δεν θεωρεί σοβαρή την αστάθεια στις αγορές και υποστηρίζει ότι οι επενδυτές θα δουν τελικά κέρδη εάν ρίξουν χρήματα τώρα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ, πολύ μοχθηρή. Μηνύουν την Google, μηνύουν το Facebook, μηνύουν όλες αυτές τις εταιρείες και παίρνουν δισεκατομμύρια δολάρια από αμερικανικές εταιρείες», υποστήριξε.

Ο Τραμπ είπε ότι το Facebook πρόκειται να επενδύσει 60 δισεκ. δολάρια μέχρι τα τέλη του έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

