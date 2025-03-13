Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεν βρίσκουν πιθανή την εκεχειρία οι στρατιώτες της

Ενώ η Μόσχα εξετάζει μια προσωρινή κατάπαυση πυρός, η στρατιωτική της μηχανή συνεχίζει να εκμεταλλεύεται το πλεονέκτημά της στην πρώτη γραμμή.

Οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις είναι αργές και δύσκολες και στο πεδίο της μάχης αποτιμώνται σε χαμένες ζωές.

Σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην ανατολική Ουκρανία, οι τραυματίες φτάνουν με ασθενοφόρο κατά κύματα.

Εδώ, παρατηρεί τo BBC σε σχετικό του ρεπορτάζ, υπάρχει η πλήρης αντίθεση.

Από τη μια οι διπλωματικές διεργασίες και από την άλλη η βαρβαρότητα της μάχης – όπου ανθρώπινα σώματα εξακολουθούν να συνθλίβονται, να τεμαχίζονται και να σημαδεύονται από βόμβες και σφαίρες.

Δεκάδες τραυματισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες φορτώνονται σε λεωφορεία για να μεταφερθούν στο νοσοκομείο του Ντνίπρο – κάποιοι περπατούν τραυματισμένοι, άλλοι μεταφέρονται με φορεία.

Το λεωφορείο είναι εξοπλισμένο με ιατρικό εξοπλισμό για την παρακολούθηση των τραυματιών.Οι άνδρες στα πλοία είναι λιγότερο βαριά τραυματίες.Τα περισσότερα έχουν χτυπηθεί από τα σκάγια drones.

Κανείς από τους στρατιώτες δεν πιστεύει ότι πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Ο 30χρονος Maksym βρίσκεται ξαπλωμένος φορείο.Λαμβάνει ενδοφλέβια παυσίπονα και φέρει πολλά τραύματα από σκάγια στο σώμα του.Λέει ότι είχε ακούσει τη συζήτηση για προσωρινή κατάπαυση του πυρός 30 ημερών αλλά είναι επιφυλακτικός.

«Θεωρώ τον Πούτιν δολοφόνο και οι δολοφόνοι δε συμφωνούν τόσο εύκολα».

Ο Βόβα, που κάθεται κοντά, λέει: «Δεν το πιστεύω».

Περιγράφει ότι κοντά στην πολιορκημένη πόλη Pokrovsk, αντιμετώπιζαν καθημερινά ρωσικές επιθέσεις κατά ριπάς.

«Αμφιβάλλω ότι θα υπάρξει εκεχειρία», τονίζει.

Ένας άλλος στρατιώτης ονόματι επίσης Maksym βρίσκεται για δεύτερη φορά τραυματίας.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός», λέει.

«Είχα πολλούς φίλους που δεν είναι πια μαζί μας.Θα ήθελα να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Αλλά δεν μπορείς να εμπιστευτείς τη Ρωσία. Ποτέ».

Ένα μεγάλο ιατρικό λεωφορείο λειτουργεί από το Ιατρικό Τάγμα Εθελοντικού Στρατού της Ουκρανίας – γνωστό ως Hospitallers. Κάθε μέρα μεταφέρουν δεκάδες τραυματίες στρατιώτες. Εκεί, η Sofia, μια 22χρονη φοιτήτρια ιατρικής, εργάζεται με την ομάδα τους τελευταίους 18 μήνες.

Είναι επίσης δύσπιστη σχετικά με τις πιθανότητες κατάπαυσης του πυρός: «Δεν μπορώ να το πιστέψω, αλλά πραγματικά εύχομαι να συμβεί», λέει.

Αναφέρει δε, ότι όταν άκουσε για πρώτη φορά την είδηση ​​ότι οι ΗΠΑ και η Ουκρανία συμφώνησαν να πιέσουν για κατάπαυση του πυρός, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πετούσαν πάνω από τη βάση τους.

«Τουλάχιστον είναι καλό που η Ουκρανία και η Αμερική ξαναμιλούν», προσθέτει αλλά όσον αφορά τις ελπίδες της για οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός, επισημαίνει το πρόσφατο παρελθόν.

Υπενθυμίζει πως όλες οι παρελθοντικές εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός δεν εισακούσθηκαν.

«Πώς θα λειτουργήσει αυτό τώρα;» διερωτάται.

Ο συνάδελφός της ιατρός, Daniel, εντάχθηκε στους Hospitallers από τη Σουηδία.

Λέει ότι καταλαβαίνει πώς είναι όταν ένα μικρότερο έθνος δέχεται επίθεση από τον γιγάντιο γείτονά του. Ο παππούς του πολέμησε για τη Φινλανδία εναντίον της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η ιστορία μετράει.

Όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Ουκρανία, συνήθιζε να ρωτά τραυματίες στρατιώτες τι θα έκαναν μετά τον πόλεμο. Δεν το κάνει πια. «Κανείς δεν θέλει να το απαντήσει», λέει, «γιατί δε θέλουν να απογοητεύονται. Δεν τολμούν να ελπίζουν».

Ο Daniel δεν αποκλείει την κατάπαυση του πυρός. Αλλά προσθέτει: «Δεν μπορείς να πιστεύεις ότι ο Πούτιν θα έκανε κάτι που ενδεχομένως δεν είναι ωφέλιμο για αυτόν».

Η Ουκρανία έχει άφθονη πικρή πείρα από τις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Η Γαλλία και η Γερμανία μεσολάβησαν για κατάπαυση του πυρός το 2014 και το 2015, όταν δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία κατέλαβαν για πρώτη φορά τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας και της Κριμαίας.

Δε λειτούργησαν. Ούτε απέτρεψαν τη Ρωσία από το να πραγματοποιήσει την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία οκτώ χρόνια αργότερα.

