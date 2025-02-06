Τραμπ: Η Γάζα θα παραδοθεί στις ΗΠΑ μετά το τέλος των μαχών

Ανένδοτος στο σχέδιό του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Η Λωρίδα της Γάζας θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ στο τέλος των μαχών, διαμηνύει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ειρωνευόμενος ταυτόχρονα τον Δημοκρατικό Γερουσιαστή Τσακ Σούμερ*. O Τραμπ διαβεβαιώνει ότι δεν θα χρειαστούν αμερικανικές δυνάμεις στον θύλακα, ενώ εμμέσως πλην σαφώς αναφέρει ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός θα μετεγκατασταθεί μόνιμα.

«Η Λωρίδα της Γάζας θα παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ισραήλ στο τέλος των μαχών. Οι Παλαιστίνιοι, άνθρωποι όπως ο Τσακ Σούμερ, θα είχαν ήδη εγκατασταθεί σε πολύ πιο ασφαλείς και όμορφες κοινότητες, με νέα και σύγχρονα σπίτια, στην περιοχή. Θα είχαν πραγματικά την ευκαιρία να είναι ευτυχισμένοι, ασφαλείς και ελεύθεροι. Οι ΗΠΑ, συνεργαζόμενες με μεγάλες ομάδες ανάπτυξης από όλο τον Κόσμο, θα ξεκινούσαν αργά και προσεκτικά την κατασκευή αυτού που θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές κατασκευές του είδους της στη Γη. Κανένας στρατιώτης από τις ΗΠΑ δεν θα χρειαζόταν! Η σταθερότητα για την περιοχή θα βασίλευε!!!»

*Ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία από τo 2025 - Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών για την πολιτεία της Νέας Υόρκης, από το 1999. Η οικογένειά του είναι εβραϊκή, καταγόμενη από μετανάστες από Ρωσία, Πολωνία και Αυστρία.

Η μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας «θα είναι προσωρινή»

Η μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας «θα είναι προσωρινή» είχε διαβεβαιώσει ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει ήδη από την Τρίτη ότι η μετεγκατάσταση θα είναι μόνιμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε πρόταση σύμφωνα με την οποία θα οι ΗΠΑ μπορούσαν να «καταλάβουν» τη Γάζα και να επανεγκαταστήσουν τα εκατομμύρια Παλαιστινίων που ζουν εκεί – μια ιδέα που έχει προκαλέσει κριτική από τον ΟΗΕ, τα ευρωπαϊκά κράτη, τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τους Άραβες ηγέτες.

Από πλευράς της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ διευκρίνισε περαιτέρω τα σχόλια του Τραμπ, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν σχεδίαζαν να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις στον θύλακα, αλλά δεν δεσμεύτηκε ότι αυτό δεν θα γίνει σε δεύτερο χρόνο.



Σε ένα ταξίδι στη Γουατεμάλα, ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η πρόταση Τραμπ δεν ήταν «εχθρική» (έναντι των κατοίκων της Γάζας) αλλά μια «γενναιόδωρη κίνηση», που δείχνει «την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να αναλάβουν την ευθύνη για την ανοικοδόμηση αυτής της περιοχής».



Είπε ότι η ιδέα ήταν οι κάτοικοι της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή για μια «μεταβατική» περίοδο, ενώ τα συντρίμμια θα καθαρίζονταν και θα πραγματοποιούνταν η ανοικοδόμηση.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος δεσμεύτηκε να ανοικοδομήσει τη Γάζα και να μετεγκαταστήσει «προσωρινά» τους κατοίκους της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Σχέδιο «οικειοθελούς αποχώρησης» των κατοίκων της Γάζας

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είπε ότι οι κάτοικοι της Γάζας «θα πρέπει να έχουν την ελευθερία εξόδου (από τον θύλακα) και μετανάστευσης», δίνοντας εντολή για εκπόνηση σχεδίου από τις IDF, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό.



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας επαίνεσε την πρόταση Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι της Γάζας «θα πρέπει να έχουν την ελευθερία εξόδου και μετανάστευσης» από ξηρά, θάλασσα ή αέρα. Είπε ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία –επικριτές του πολέμου– «είναι νομικά υποχρεωμένες να επιτρέπουν σε κάθε κάτοικο της Γάζας να εισέλθει στο έδαφός τους».



Δεν εξήγησε πώς θα λειτουργούσε η πρόταση – ή αν οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορούσαν να επιστρέψουν μετά την ανοικοδόμηση.



Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας απέρριψε την πρόταση του Τελ Αβίβ.

Οι ηγέτες της ακροδεξιάς στο Ισραήλ χαιρετίζουν το σχέδιο

Οι Ισραηλινοί ηγέτες της ακροδεξιάς χαιρέτισαν με ενθουσιασμό την ανακοίνωση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας.



«Συγχαίρω τον υπουργό Άμυνας για την απόφασή του να δώσει εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να προετοιμαστεί να εκπληρώσει τον ρόλο μας στο σχέδιο μετανάστευσης για να επιτρέψει την αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας από τη Γάζα προς τις χώρες υποδοχής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μπέζαντελ Σμότριτς.



«Όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, και ακόμη περισσότερο από την αρχή του πολέμου, δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση που να διασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια για το Ισραήλ και την προσωπική ευημερία για τους κατοίκους της Γάζας».



Ο Σμότριτς είχε καλέσει το Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα και να «ενθαρρύνει» τους μισούς από τα 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Λωρίδας να μεταναστεύσουν εντός διετίας. Έχει εκφράσει έντονο ενθουσιασμό για την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μετεγκαταστήσει τους Παλαιστίνιους, λέγοντας στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα ότι επεξεργαζόταν ένα «επιχειρησιακό σχέδιο» για να το μετατρέψει σε εφαρμόσιμη πολιτική.



Από πλευράς του, ο πρόεδρος του κόμματος Otzma Yehudit (Ισραηλινή Δύναμη) Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, αποκαλεί τις προετοιμασίες του Κατς για «εθελούσια αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας» ένα «σημαντικό βήμα, το οποίο αναγνωρίζει ότι η πραγματική λύση για τη Γάζα δεν είναι πλέον τα όνειρα για ‘’ανοικοδόμηση’’ και η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά μια θεμελιώδης αλλαγή στην πραγματικότητα».



«Η δυνατότητα οικειοθελούς αναχώρησης είναι ένα απαραίτητο βήμα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και να ενισχυθεί η ισραηλινή αποτροπή. Είναι καιρός να καταλάβει ο κόσμος: η Γάζα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι εστία τρομοκρατίας και την ευθύνη για αυτό δεν έχει το Ισραήλ αλλά εκείνοι που επέλεξαν την τρομοκρατία», δηλώνει ο Μπεν Γκβίρ, καλώντας την κυβέρνηση «να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, να άρει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και να διασφαλίσει ότι αυτή η επιλογή θα γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατό».

