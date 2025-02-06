Ισραήλ: Σχέδιο για τους κατοίκους της Γάζας να «εγκαταλείψουν οικειοθελώς» τον θύλακα

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» με την αποχώρηση των κατοίκων της «κάπου όμορφα», το Ισραήλ ενεργοποιήθηκε.



Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς έδωσε την Πέμπτη εντολή στις IDF να εκπονήσουν σχέδιο που θα επιτρέπει στους κατοίκους της Γάζας να «εγκαταλείψουν οικειοθελώς τη Λωρίδα της Γάζας».



«Το σχέδιο θα περιλαμβάνει επιλογές εξόδου μέσω χερσαίων διελεύσεων καθώς και ειδικές ρυθμίσεις για αναχώρηση από θαλάσσης και αεροπορική μεταφορά», είπε ο Κατς.



Χαιρέτισε το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για μετεγκατάσταση των κατοίκων της Γάζας που παρουσιάστηκε την Τρίτη μετά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Χαμάς είχε χρησιμοποιήσει τους κατοίκους της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, είχε υποστηρίξει την ανθρωπιστική βοήθεια για τον δικό της σκοπό και τούς απαγόρευσε να φύγουν.



Πρόσθεσε, «οι κάτοικοι της Γάζας θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να βγαίνουν (από τη Γάζα) και να μεταναστεύουν, όπως συνηθίζεται παντού στον κόσμο».



Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε το νομικό καθήκον των χωρών να επιτρέψουν την είσοδο των κατοίκων της Γάζας. «Χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και άλλες, που έχουν εξαπολύσει ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες αίματος κατά του Ισραήλ για τις ενέργειές του στη Γάζα, είναι νομικά υποχρεωμένες να επιτρέπουν σε οποιονδήποτε κάτοικο της Γάζας να εισέλθει στο έδαφός τους».



«Η υποκρισία τους θα αποκαλυφθεί εάν αρνηθούν να το πράξουν. Υπάρχουν χώρες όπως ο Καναδάς, ο οποίος έχει ένα δομημένο πρόγραμμα μετανάστευσης και έχει εκφράσει προηγουμένως την προθυμία του να δεχθεί κατοίκους από τη Γάζα», πρόσθεσε ο Κατς.

"Ποιο είναι το κακό σ’ αυτό;"

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τάχθηκε ξανά υπέρ του σχεδίου που πρότεινε προχθές Τρίτη ο Τραμπ, παρά τη θύελλα αντιδράσεων σε διεθνές επίπεδο.

«Στην πραγματικότητα η ιδέα είναι να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να φύγουν να φύγουν. Δηλαδή ποιο είναι το κακό σ’ αυτό; Μπορούν να φύγουν, μπορούν να γυρίσουν πίσω μετά, μπορούν να μετεγκατασταθούν και να έρθουν πίσω. Αλλά πρέπει να ανοικοδομηθεί η Γάζα», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, το τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

"Όμορφη πόλη"

Σε συνέντευξη μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Τραμπ επέμεινε στην πρότασή του να μεταφερθούν σχεδόν 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι από την ισοπεδωμένη Γάζα αλλού, ώστε οι ΗΠΑ να στείλουν στρατεύματα, να αναλάβουν την περιοχή και να χτίσουν τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».



«Να φτιάξουμε πραγματικά ποιοτικές κατοικίες, μια όμορφη πόλη, ένα μέρος όπου μπορούν να ζήσουν και να μην πεθάνουν, γιατί η Γάζα είναι εγγύηση ότι στο τέλος θα πεθάνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Στην πρόταση αυτή αντιδρούν πάντως το σύνολο των αραβικών και δυτικών κρατών, περιλαμβανομένων της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, από τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζητά να πάρουν τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

