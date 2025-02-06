Η Τουρκία θέλει το προβάδισμα στη Συρία μετά την πτώση Άσαντ, με στρατιωτικές βάσεις

Η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο να κατασκευάσει στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, επιδιώκοντας να ενισχύσει την επιρροή της στη χώρα, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Τουρκία αξιολογεί ήδη τοποθεσίες για βάσεις στη Συρία, όπου έχουν ήδη σταθμεύσει χιλιάδες στρατιώτες, δήλωσαν Τούρκοι αξιωματούχοι με γνώση του θέματος, σύμφωνα με το Bloomberg. Το σχέδιο περιλαμβάνει και την παροχή όπλων και στρατιωτικής εκπαίδευσης στον συριακό στρατό, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Αυτό είναι ακόμα ένα σημάδι για το πώς αναδιαμορφώνεται η Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο του Ισραήλ κατά των πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν και την πτώση του Άσαντ.

Μετά την εξέγερση κατά του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του περασμένου έτους, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ αναδείχθηκαν σε βασικοί μεσάζοντες στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Συρία, δημιουργώντας στενούς δεσμούς με τον Αχμέντ αλ Σάρα.

Με αυτό τον τρόπο γεμίζουν το κενό που άφησαν το Ιράν και η Ρωσία που ήταν οι κύριοι υποστηρικτές του Άσαντ και μετά την ανατροπή του, όπως είναι φυσικό, μειώθηκε και η επιρροή τους.

Ο νέος πρόεδρος, αλ Σάρα επισκέφθηκε τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στο Ριάντ στις αρχές της εβδομάδας, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε την εξουσία. Αμέσως μετά, συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι δύο τους συζήτησαν για την ασφάλεια και την οικονομική σταθερότητα της Συρίας. «Ειλικρινά, δεν έχουμε άλλον τρόπο από το να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προς τον ίδιο στόχο, για την ευημερία των χωρών μας και της περιοχής μας», τόνισε ο Τούρκος ηγέτης.

Ωστόσο, Τούρκοι αξιωματούχοι που γνωρίζουν το θέμα αρνήθηκαν να αποκαλύψουν εάν ο αλ Σάρα ζήτησε επίσημα στρατιωτική βοήθεια από την Άγκυρα.

Σημειώνεται πως ο στόχος του Ερντογάν είναι να εξουδετερώσει τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ κουρδικές δυνάμεις στη βορειοανατολική Συρία, τις οποίες θεωρεί απειλή λόγω των δεσμών τους με το αυτονομιστικό Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) της Τουρκίας.

Παράλληλα, οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία Σύροι αντάρτες, οι οποίοι πολεμούσαν τις κουρδικές δυνάμεις, έχουν ενταχθεί στις τάξεις της κεντρικής κυβέρνησης υπό τις διαταγές της Άγκυρας, εξήγησαν Τούρκοι αξιωματούχοι.

«Η Συρία πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο στη μάχη κατά όλων των μορφών τρομοκρατίας, είτε πρόκειται για το Ισλαμικό Κράτος είτε για το PKK», τόνισε ο Ερντογάν.

