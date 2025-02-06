ΗΠΑ: Φόβοι ότι ο Τραμπ διαβρώνει τους θεσμούς – Και ότι κανείς δεν μπορεί να τον σταματήσει

Ένα μήνα μετά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο τότε πολιτικός «σαμάνος» του προέδρου Στιβ Μπάνον επινόησε ένα δόγμα για να εξηγήσει τα «κατεδαφιστικά διατάγματα» που καταστρέφουν τώρα την κυβέρνηση των ΗΠΑ: «την αποδόμηση του διοικητικού κράτους».



Χρειάστηκαν οκτώ χρόνια, αλλά τώρα η θεωρία γίνεται πραγματικότητα και θα μπορούσε να προοιωνίζεται μια μοιραία αναμόρφωση της αμερικανικής διακυβέρνησης υπό μια πανίσχυρη προεδρία που ποτέ δεν οραματίστηκαν οι ιδρυτές της, σχολιάζει το CNN.



Ο Τραμπ και ο «έμπορος του χάους», Ίλον Μασκ, σφυροκοπούν τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, στοχοποιούν γραφειοκράτες, καταργούν τις εγκεκριμένες από το Κογκρέσο δαπάνες, κλυδωνίζουν την παγκόσμια τάξη και σκίζουν τις εμπορικές συμφωνίες.



Ακολουθούν μια συνταγή που αναπτύχθηκε από τους σκληροπυρηνικούς του κινήματος, απογοητευμένους από τα λάθη και την έλλειψη εστίασης της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν ένα δυνητικά σύντομο παράθυρο εξουσίας για να σφυρηλατήσουν αμετάκλητη αλλαγή.

Για άλλη μια φορά, ο Τραμπ εγείρει θέματα με τόση ταχύτητα η οποία αφήνει άλλους τομείς της κυβέρνησης, αντιπάλους και ψηφοφόρους του να αγωνίζονται να κατανοήσουν τι συμβαίνει και ανίκανους να αντισταθούν.

Βασικά ερωτήματα ή τάσεις αναδύονται που θα βοηθήσουν στον καθορισμό της δεύτερης θητείας του.



Είναι δικαιολογημένη η αυξανόμενη οργή και φόβος; Σε ποιο βαθμό οι κραδασμοί που συγκλονίζουν την Ουάσιγκτον είναι απλώς τα σημάδια μιας «υπερδεσμευμένης» νέας κυβέρνησης που εφαρμόζει μια εντολή να αλλάξει τον τρόπο διοίκησης της χώρας και ποιος τη διοικεί;



Ή, μήπως οι Τραμπικές πρακτικές μετουσιώνονται σε μια γενική επίθεση στο Σύνταγμα από έναν πρόεδρο που πιστεύει ότι έχει απεριόριστη εξουσία και που περιγελά ακριβώς αυτούς τους θεσμούς που διασφαλίζουν ότι οι ανώτατοι άρχοντες δεν είναι ηγεμόνες;



Ο Μασκ, που διαθέτει τεράστια, ως επί το πλείστον αόρατη δύναμη, λειτουργώντας βαθιά κάτω από τα κανάλια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, είναι ιδιαίτερα προβληματική περίπτωση. Δεν έχει εκλεγεί ούτε τα καθήκοντά του επιβεβαιώθηκαν από το Κογκρέσο και δεν φαίνεται υπόλογος σε κανέναν – ίσως ούτε καν στον Τραμπ.



Και υπάρχουν πολλές και εντεινόμενες ενδείξεις ότι θεσμοί όπως το FBI, η CIA, το DOJ (υπουργείο Δικαιοσύνης) και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες στις οποίες βασίστηκαν οι Αμερικανοί για να αποδίδουν δικαιοσύνη και να τους κρατούν ασφαλείς, ευημερούντες και υγιείς είναι πλέον απλώς έρμαια των διαθέσεων του Τραμπ.



Ποιος θα σταματήσει κάτι από όλα αυτά; Μετά την εκτεταμένη ήττα του περασμένου φθινοπώρου, οι Δημοκρατικοί είναι πολιτικά «ξεδοντιασμένοι». Οι Ρεπουμπλικάνοι που διευθύνουν το Κογκρέσο έχουν «ευνουχίσει» τον δικό τους τομέα της κυβέρνησης για να κατευνάσουν έναν παντοδύναμο πρόεδρο.

Παιχνίδι εξουσίας

Το εύρος του παιχνιδιού εξουσίας του Τραμπ είναι συγκλονιστικό. Και είναι πιθανό να συμβαίνουν πολύ περισσότερα στα παρασκήνια που η κοινή γνώμη δεν μπορεί να δει.



Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, καυχιέται ότι έβαλε την USAID - μια υπηρεσία που σιτίζει μερικούς από τους φτωχότερους, πιο απελπισμένους ανθρώπους του κόσμου και έχει σώσει εκατομμύρια ζωές - «στην πριονοκορδέλα». Οι υπάλληλοι της USAID έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν από το εξωτερικό. Ο επικεφαλής της Tesla και οι ομάδες κρούσης του περιφέρονται μέσα στο ομοσπονδιακό νευρικό σύστημα με δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών και κατά τα φαινόμενα είναι σε θέση να αναγκάσουν σε απόλυση τα κορυφαία στελέχη και να αποκλείσουν τους υπαλλήλους.



Ο Λευκός Οίκος διέκοψε το έργο του Γραφείου Οικονομικής Προστασίας των Καταναλωτών, το οποίο ήταν επιφορτισμένο με την προστασία των καταναλωτών από οικονομικές καταχρήσεις. Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι θέλει η επερχόμενη υπουργός Παιδείας του, Λίντα ΜακΜάχον, να ενορχηστρώσει τον τέλος του τμήματός της. Η διοίκηση έχει προσφέρει σε πολλούς ομοσπονδιακούς εργαζομένους εθελουσία έξοδο, και το CNN ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να απολύσει μεγάλους αριθμούς που δεν θα δεχτούν την προσφορά μέχρι την προθεσμία της Πέμπτης.

Ως μέρος μιας φερόμενης προσπάθειας για την εξουδετέρωση του υπουργείου Δικαιοσύνης και του FBI, το γραφείο του Μασκ παρέδωσε στους βοηθούς του Τραμπ πληροφορίες για 5.000 υπαλλήλους που εργάστηκαν για την υπόθεση της 6ης Ιανουαρίου (εισβολή στο Καπιτώλιο). Ο Τραμπ είπε την Τετάρτη στη νέα υπουργό Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι ότι θέλει «αμεροληψία» - σε μια σκηνή στο Οβάλ Γραφείο που δεν άφησε καμία αμφιβολία ότι ο ορισμός του για τη λέξη σημαίνει πλήρη συμμόρφωση με την άποψή του. Το «μακρύ χέρι» του Τραμπ στο FBI, Κας Πατέλ, δεν έχει αναλάβει ακόμα διευθυντής, αλλά φαίνεται πιθανό να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία καθώς η ατζέντα για «εκδίκηση και τιμωρία» επιταχύνεται.

Λευκός Οίκος: «Εκτελούμε εντολή»

Εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν έναν υποψήφιο που υποστήριξε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους – στον απόηχο μιας εποχής που σημαδεύτηκε από οικονομικές κρίσεις, κάμψη της παραγωγικής βάσης, ξένους πολέμους και τον τιμωρητικά υψηλό πληθωρισμό.



Οι βοηθοί του Τραμπ απορρίπτουν το κύμα πανικού και καταδίκης για την αστραπιαία έναρξη της δεύτερης θητείας του. Υποστηρίζουν ότι κάνει ακριβώς αυτό που ήθελαν οι Αμερικανοί.



«Ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγη με εντολή από τον αμερικανικό λαό για να καταστήσει αυτή την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Έκανε εκστρατεία σε όλη τη χώρα με τον Έλον Μασκ, υποσχόμενος ότι ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας επρόκειτο να ηγηθεί του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας και ότι οι δυο τους, με ένα μεγάλο επιτελείο γύρω τους, επρόκειτο να εξετάσουν τα έσοδα αυτής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και να διασφαλίσουν ότι θα λογοδοτούσε στους φορολογούμενους.



«Αυτό είναι το μόνο που συμβαίνει εδώ», διαβεβαίωσε η Λέβιτ.



Η ξεδιάντροπη προσέγγιση του Τραμπ, ωστόσο, φαίνεται να πηγαίνει πολύ πιο μακριά από όσα λέει η Λέβιτ. Και κανείς δεν αμφιβάλλει για τις διαθέσεις του, όντας ένας πρόεδρος που παραπέμφθηκε δύο φορές και προσπάθησε να καταστρέψει τη δημοκρατία για να παραμείνει στην εξουσία το 2021.

Παράλληλα, πολλοί συνταγματολόγοι ανησυχούν ότι ο Τραμπ, και ειδικά ο Μασκ, απλώς δημιουργούν εξουσία για τον εαυτό τους, η οποία δεν υπάρχει.



«Ο κίνδυνος σε αυτό που κάνει ο Μασκ είναι ότι αψηφά ανοιχτά το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κογκρέσο έχει ‘’το πορτοφόλι’’ και η εκτελεστική εξουσία είναι επιφορτισμένη με τη δαπάνη των χρημάτων που διατίθενται από αυτό το όργανο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κόρεϊ Μπρετσντάιντερ, συγγραφέας του βιβλίου «The Presidents and the People: Five Leaders who Threatened Democracy and the Citizens Who Fighten to Defend it» (Οι Πρόεδροι και ο Λαός: Πέντε Ηγέτες που Απείλησαν τη Δημοκρατία και οι Πολίτες που Πολέμησαν να την Υπερασπιστούν). «Αλλά ο Μασκ απλώς αποφασίζει ο ίδιος, με την ενθάρρυνση του Τραμπ, ποια χρήματα θα πρέπει να διατεθούν ή όχι. Αυτό δεν φαίνεται μόνο να αψηφά τις δικαστικές εντολές για παύση της απόπειρας παγώματος από την εκτελεστική εξουσία. Είναι μια ανοιχτή περιφρόνηση της νόμιμης εξουσίας του Κογκρέσου».

Πώς ο Τραμπ χρησιμοποιεί τις εξουσίες του για να αποφύγει τη λογοδοσία

Ορισμένοι αναλυτές χαρακτήρισαν το ξεκίνημα της «τύπου σοκ και δέος» επιστροφής του Τραμπ στην εξουσία ως μια σκόπιμη στρατηγική για να συντρίψει τις αντιστάσεις των αντιπάλων του και να καταστήσει αδύνατη την κατανόηση της κλίμακας των φιλοδοξιών του.

Η μέθοδος λειτουργεί. Ειδικά από τη στιγμή που οι Δημοκρατικοί, που αποτελούν τη μειοψηφία και στις δύο αίθουσες του Κογκρέσου, μπορούν στην καλύτερη περίπτωση μόνο να καθυστερήσουν την κυβέρνηση. Και οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται έτοιμοι να υποχωρήσουν σε οτιδήποτε θέλει ο Τραμπ.



Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον απέρριψε την Τετάρτη την ιδέα ότι ο Μασκ και ο Τραμπ παραβιάζουν την εξουσία του Κογκρέσου να αποφασίζει για τις δαπάνες.



«Βλέπουμε αυτό (την ομάδα του Μασκ) ως μια ενεργή, αφοσιωμένη, δεσμευμένη εκτελεστική αρχή που κάνει αυτό που πρέπει να κάνει η εκτελεστική εξουσία», είπε. «Δεν πρόκειται για σφετερισμό εξουσίας με κανέναν τρόπο. Δεν είναι υφαρπαγή εξουσίας».



Αλλά οι προθέσεις του Τραμπ πάνε πιο μακριά από το Κογκρέσο και τα μέσα ενημέρωσης. Εξοργίζουν και τα δικαστήρια. Ο Τομ Ντιπρί, πρώην αναπληρωτής βοηθός γενικός εισαγγελέας, παράφρασε τη στρατηγική αυτή στο CNN: «Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε και θα δούμε αν τα δικαστήρια μας σταματήσουν».



Είναι ήδη αναπόφευκτο ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει πολλές μηνύσεις μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την εκπληκτικά «ευρεία ερμηνεία» του γράμματος της εκτελεστικής εξουσίας. Ακόμα κι αν ο Τραμπ καταφέρει να κερδίσει μόνο ένα κλάσμα των υποθέσεων ενώπιον της συντριπτικής πλειοψηφίας που δημιούργησε, θα ενισχύσει το αξίωμα της προεδρίας. Και στο ενδιάμεσο, θα έχει μεταμορφώσει την κυβέρνηση.



«Είναι αυτό ένα είδος πραξικοπήματος;» διερωτήθηκε ο Μπρετσνάιντερ. «Βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο πώς μπορούν να παρακαμφθούν οι θεμελιώδεις συνταγματικές απαιτήσεις δεδομένης της τεράστιας εξουσίας της εκτελεστικής εξουσίας. Αυτό μπορεί να μην είναι μια βίαιη κατάρρευση του συστήματος, αλλά μοιάζει με την κατάρρευση του κράτους δικαίου που βλέπουμε σε αυταρχικές χώρες».



Ο Στιβ Μπάνον, ο οποίος καταγράφει το χάος σε καθημερινά πολύωρα podcast, έχει μια νέα φράση του συρμού για να περιγράψει την πολιτική αυτή: «Days of Thunder» (Ημέρες του Κεραυνού).

