Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χαζέμ Κασέμ προειδοποιεί ότι το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να καταλάβει τη Γάζα και να εκτοπίσει τον λαό της ήταν μια «δήλωση πρόθεσης για κατάληψη» του παλαιστινιακού εδάφους.

Απορρίπτοντας τα σχόλια του Τραμπ ως «απολύτως απαράδεκτα», ο Κασέμ λέει ότι η τρομοκρατική ομάδα ζητά «τη σύγκληση έκτακτης αραβικής σύσκεψης για να αντιμετωπίσει το σχέδιο εκτοπισμού».

«Η Γάζα είναι για τους ανθρώπους της και δεν θα φύγουν», λέει.

«Οι παρατηρήσεις του Τραμπ ότι η Ουάσιγκτον ανέλαβε τον έλεγχο της Γάζας ισοδυναμούν με μια ανοιχτή δήλωση πρόθεσης για κατάληψη του εδάφους», προσθέτει ο Κασέμ. «Δεν χρειαζόμαστε καμία χώρα για τη διαχείριση της Λωρίδας της Γάζας και δεν δεχόμαστε την αντικατάσταση μιας κατοχής με μια άλλη».

«Καλούμε τους αραβικούς λαούς και τους διεθνείς οργανισμούς να αναλάβουν ισχυρή δράση για να απορρίψουν το σχέδιο Τραμπ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.