Ο υποψήφιος της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες πήρε χθες Δευτέρα προβάδισμα, καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων που κατατέθηκαν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στο Περού, έχει πλέον εκείνος οριακό προβάδισμα επί της υποψήφιας της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι στην αναμέτρηση με έκβαση αβέβαιη.

Μετά την καταμέτρηση σχεδόν του 95% των ψηφοδελτίων, ο κ. Σάντσες εξασφάλιζε χθες το απόγευμα το 50,1%, έναντι 49,9% της κ. Φουχιμόρι, σύμφωνα με τα δεδομένα της εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών (ONPE).

Για την ανακήρυξη ωστόσο του νικητή ή της νικήτριας θα χρειαστεί η εξέταση αμφισβητούμενων πρακτικών καταμέτρησης, που αφορούν κάπου 450.000 ψήφους, κάτι που αναμένεται να διαρκέσει ημέρες.

«Είμαστε πολύ σίγουροι και αισιόδοξοι», είπε ο κ. Σάντσες σε δημοσιογράφους χθες, σπεύδοντας να προσθέσει πως πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της καταμέτρησης.

Λίγο νωρίτερα η κ. Φουχιμόρι καλούσε επίσης τους οπαδούς της να μείνουν ήρεμοι. «Πρέπει να περιμένουμε ως το τέλος», είπε η κόρη του αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000). Κάλεσε να επιδειχτεί «υπομονή και ηρεμία» και δεσμεύτηκε ότι θα «σεβαστεί το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι».

Για την αντιμετώπιση της ανασφάλειας, βασική ανησυχία των Περουβιανών, η υποψήφια της δεξιάς υπόσχεται να βγάλει τον στρατό στους δρόμους για να υποστηρίξει την αστυνομία, να εξαρθρώσει κυκλώματα εκβίασης και να διώξει όσους αλλοδαπούς ζουν παράτυπα στη χώρα κι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα από τη δικαιοσύνη.

Ο αντίπαλός της της αριστεράς, που έκανε εκστρατεία φορώντας καπέλο των επαρχιωτών, προσφορά του φυλακισμένου πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο, υιοθετεί άλλη προσέγγιση, μιλά για ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ενίσχυση της δικαιοσύνης και μεταρρύθμιση της αστυνομίας.

Κάποιοι στη χώρα έτρεφαν την ελπίδα πως οι εκλογές θα επέτρεπαν να διαμορφωθεί συναίνεση, καθώς το Περού ζει χρόνια πολιτική αστάθεια, γνώρισε οκτώ προέδρους από το 2016. Αλλά οι εκλογές ανέδειξαν για ακόμη μια φορά το χάσμα ανάμεσα στον πληθυσμό στη Λίμα και στα αστικά κέντρα, που επέλεξε μάλλον την δεξιά της κ. Φουχιμόρι, και αυτόν στις επαρχίες και στα προπύργια των αυτοχθόνων, που προτίμησε τον κ. Σάντσες.

Το βράδυ της Κυριακής χιλιάδες οπαδοί των δυο αντιπάλων συγκεντρώθηκαν σε διαφορετικές συνοικίες της πρωτεύουσας, ανεμίζοντας σημαίες ή κρατώντας πλακάτ στα χρώματα των υποψηφίων τους.

«Θέλουμε αλλαγή, μπουχτίσαμε με τη διαφθορά του φουχιμορισμού, που διαχειρίζεται τη χώρα σαν να είναι ιδιοκτησία της», έλεγε 46χρονη που ψήφισε τον Ρομπέρτο Σάντσες.

Σε άλλη συνοικία στη Λίμα, υποστηρικτές της υποψήφιας της δεξιάς επεδείκνυαν επίσης αισιοδοξία. «Είμαι χαρούμενη επειδή ξέρω πως θα είναι καλή πρόεδρος», δήλωνε 56χρονη που ψήφισε την Κέικο Φουχιμόρι.

Σχεδόν 27 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν στις κάλπες την Κυριακή. Η ψηφοφορία, η συμμετοχή στην οποία είναι υποχρεωτική, εκτυλίχτηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια ή προβλήματα, αντίθετα με ό,τι είχε συμβεί στον πρώτο γύρο της 12ης Απριλίου, όταν είχαν καταγραφτεί μεγάλες καθυστερήσεις στη διανομή εκλογικού υλικού, δυσλειτουργίες των συστημάτων πληροφορικής κι είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για «νοθεία».

Ένδειξη του πολιτικού κατακερματισμού στο Περού ήταν οι αριθμός των υποψηφιοτήτων για την προεδρία: 35.

Οι εκλογές αυτές έδειξαν «τον διχασμό» της χώρας καθώς ο επόμενος ή η επόμενη αρχηγός του κράτους θα «έχει τη μισή χώρα εναντίον του», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Πάουλο Βίλκα του ινστιτούτου μελετών του Περού (IEP).

Η Κέικο Φουχιμόρι, 51 ετών, είναι υποψήφια πρόεδρος για τέταρτη συναπτή φορά. Διεκδικεί την --αμφιλεγόμενη-- πολιτική κληρονομιά του πατέρα της, που οι οπαδοί του πιστώνουν ότι σταθεροποίησε την οικονομία και κέρδισε τους αντάρτες της άκρας αριστεράς στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο, που μαινόταν τα χρόνια του 1980 και του 1990, προτού καταδικαστεί για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως εγγυήτρια της ευημερίας και προειδοποιεί εναντίον του κινδύνου του «κομμουνισμού».

Ο Ρομπέρτο Σάντσες, για ένα διάστημα υπουργός, 57 ετών, θέτει υποψηφιότητα για πρώτη φορά. Υποστηρίζεται από τους κατοίκους των επαρχιών των Άνδεων, όπου πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν πως η κεντρική εξουσία στη Λίμα τους έχει εγκαταλείψει. Διεκδικεί την πολιτική κληρονομιά του Πέδρο Καστίγιο, που βρίσκεται στη φυλακή μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να διαλύσει το κοινοβούλιο το 2022. Ο κ. Σάντσες έχει υποσχεθεί ότι θα του απονείμει χάρη αν εκλεγεί.

Σε συνέντευξή του στο AFP, είπε πως θέλει σχέσεις «σεβασμού» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Χωρίς αυτό να επηρεάσει τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, δικαστής τον παρέπεμψε σε δίκη την περασμένη εβδομάδα για φερόμενες παρατυπίες που συνδέονταν με τη χρηματοδότηση του κόμματός του.

Είτε νικήσει εκείνος, είτε εκείνη, η μεγάλη πρόκληση για την ή τον επόμενο αρχηγό του κράτους θα είναι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της πολιτικής κρίσης.

Το κοινοβούλιο, που έχει ευρείες εξουσίες, καθαίρεσε αρκετούς προέδρους. Ούτε η κ. Φουχιμόρι, ούτε ο κ. Σάντσες θα έχουν στο πλευρό τους πλειοψηφία στην νέα εθνική αντιπροσωπεία. Η νέα ή ο νέος πρόεδρος θα κληθεί κατά συνέπεια να συνάψει συμμαχίες, αν θέλει να έχει ελπίδες να ολοκληρώσει τη θητεία.

Θα αναλάβει καθήκοντά την 28η Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

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