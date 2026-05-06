Σήμερα Τετάρτη Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 22 με 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα Κ και Β το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , βελτίωση από το βράδυ . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια . Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος . Η Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.