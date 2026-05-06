Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Άνοιξη καλά κρατεί …..Η θερμοκρασία κοντά στα κανονικά επίπεδα και περιορισμένη αστάθεια σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Β ηπειρωτικά ορεινά.  Οι άνεμοι θα πνέουν  Ν   3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι  5 μποφόρ.   Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα  ηπειρωτικά έως  25 με 26  βαθμούς και στα νησιά έως  22 με 24 βαθμούς.  

Την Πέμπτη λίγη συννεφιά , με πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα Κ και Β το μεσημέρι και το απόγευμα. Η ένταση των νοτίων  ανέμων 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η  θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Στο Ιόνιο , τα ηπειρωτικά και το Β Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες , βελτίωση από το βράδυ .   Οι άνεμοι θα πνέουν Ν  4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.

Τέλος το Σ/Κ Γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Οι Άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο.  

Αττική

Καιρός σήμερα Ηλιοφάνεια . Άνεμοι: Μεταβλητοί  3 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 με 25 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος  . Η Θερμοκρασία: έως 24 με 25   βαθμούς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark