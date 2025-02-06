Τρεις πιθανές περιοχές για την απορρόφηση των Παλαιστινίών της Γάζας εξετάζει η κυβέρνηση Τραμπ, με τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο να παραμένει ανένδοτος στην πρότασή του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» αφότου διώξει πρώτα όλους του Παλαιστίνιους.

Όπως ανέφερε την Τετάρτη η ιστοσελίδα N12, επικαλούμενη σχετική έκθεση οι περιοχές που εξετάζονται είναι το Μαρόκο, το Πούντλαντ και η Σομαλιλάνδη.

Η έκθεση αναφέρει ότι αυτό που μοιράζονται αυτές οι τρεις χώρες είναι η έντονη ανάγκη για υποστήριξη των ΗΠΑ, καθώς η Σομαλιλάνδη και το Πούντλαντ επιδιώκουν διεθνή αναγνώριση και το Μαρόκο έχει μια συνεχιζόμενη εδαφική διαμάχη για τη Δυτική Σαχάρα.

Αυτή η αναφορά ήρθε αφότου ο Τραμπ είπε στην Jerusalem Post ότι πίστευε ότι η Ιορδανία και η Αίγυπτος «δεν θα του πουν όχι» όταν τους ζητήθηκε να καλωσορίσουν τους πρόσφυγες της Γάζας.

«Δεν θα μου πουν όχι. Θέλω να απομακρύνω όλους τους κατοίκους της Γάζας», είπε. «Θα γίνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.