«Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών» και «η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους». Αυτή είναι η απάντηση της Επιτροπής στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των κατοίκων της.

«Σημειώνουμε τα σχόλια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΕ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών, η οποία πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος δρόμος για μακροχρόνια ειρήνη για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Η Γάζα είναι αναπόσπαστο μέρος ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους», σχολίασε ο Ανουάρ Ελ Ανουνί, Εκπροσώπος της Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Ο ίδιος επεσήμανε τη θέση της ΕΕ ότι «τόσο οι Ισραηλινοί όσο και οι Παλαιστίνιοι αξίζουν την ειρήνη» και ότι η κατάπαυση του πυρός είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά θα χρειαστεί να γίνουν τα επόμενα βήματα που θα επιτρέψουν τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Επιπλέον, ο Ελ Ανουνί υπενθύμισε ότι, μεταξύ των πέντε βασικών όρων που έθεσε η Πρόεδρος της Επιτροπής τον Νοέμβριο του 2023 για τη Γάζα, είναι ότι η Γάζα είναι ουσιαστικό μέρος του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους και ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω αναγκαστικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.