Ζώδια: Οι απαντήσεις του Κώστα Λεφάκη για τις επόμενες ημέρες – Προκλητικός ο Ιούνιος…

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Οι συμπτώσεις θα δώσουν μια νέα προοπτική στην διαχείριση του εισοδήματος σας. Η αξιοποίηση των εκφραστικών σας μέσων θα παίξει σημαντικό ρόλο. Η επικοινωνία, η διπλωματία, η προσπάθεια θα λειτουργήσει υπέρ σας. οι αντιξοότητες και τα εμπόδια δεν θα λείψουν, παρόλα αυτά θα είναι περιστασιακές απογοητεύσεις, συναισθηματικές και οικονομικές αλλά ο Δίας στον Καρκίνο θα σας κρατήσει ψυχικά σθεναρούς και θα σας σώσει από αιφνίδιους κινδύνους που δεν αποκλείεται να ξεσπάσουν μπρος σας.

Ταύρος

Σταθμίστε τις δυνάμεις σας, κρατήστε τις βασικές ισορροπίες, ελέγχετε τα περιθώρια που έχετε, μην έρθετε σε αντίθεση με το νόμο, να θυσιάσετε την πραγματοποίηση επιθυμιών προκειμένου να καλύψετε υποχρεώσεις. Ότι θετικό πετύχετε θα αποτελέσει εχέγγυο για τους επόμενους μήνες που και τότε θα περάσετε μια δυσκολία στις σχέσεις και στις συναλλαγές σας. Προσέξτε το πώς θα διαχειριστείτε τα συναισθήματα, τον χρόνο, την αλλαγή των προτεραιοτήτων σας. Μην χάσετε ευκαιρίες για οικονομικές λύσεις και να προτιμήσετε την συνθηκολόγηση από την αντίδραση.

Δίδυμοι

Αποφασίστε τους τομείς που θα δραστηριοποιηθείτε. Ρυθμίσεις χρεών, αναθεώρηση τρόπου ζωής, αλλαγή προγραμμάτων και αναθεώρηση σχέσεων, κυρίως συναισθηματικών και κοινωνικών είναι απαραίτητα στην διάρκεια του μήνα αυτού. Εσείς πάντως παρουσιάζεστε αρκετά υποστηριγμένοι. Οι καταστάσεις θα παραμείνουν ωστόσο εύθραυστες. Δεν πρέπει να κάνετε κάτι που θα λειτουργήσει εις βάρος ή που θα προκαλέσει μια ζημιά σε ένα νευραλγικό τομέα της ζωής σας.

Καρκίνος

Η εβδομάδα αυτή θα σας επηρεάσει λιγότερο αρνητικά και περισσότερο θετικά. οι άνθρωποι θα βοηθήσουν την κάλυψη των αναγκών σας. Η εστία πολέμου παραμένει στον οικογενειακό χώρο αλλά και αυτή φαίνεται να περιορίζεται και σιγά σιγά να σβήνει. Μαθαίνετε τώρα να αντιμετωπίζετε έξυπνα τις αντιξοότητες ειδικά το πρώτο δεκαπενθήμερο σας βοηθά να συντηρήσετε τα κεκτημένα σας. Η προσωπική σας ζωή θα έχει αναταράξεις αλλά στο χέρι σας είναι να τη διασώσετε.

Λέων

Αυτά που συμβαίνουν σε νευραλγικούς άξονες της ζωής σας όπως είναι καριέρα και οικογένεια θα αφήσουν έντονα την επίδραση τους. Δυσκολίες εμπόδια και πικρίες δεν θα λείψουν. Ο Άρης όμως στο Ταύρο θα σας βοηθήσει να αλλάξετε σχέδια, τακτική, προγράμματα, να αντικαταστήσετε απώλειες, να ξεπεράσετε πικρίες. Άλλωστε ο Δίας στον Καρκίνο που σύντομα θα περάσει στο δικό σας ζώδιο είναι εγγύηση μιας ασφάλειας και προετοιμασία μιας καλύτερης εποχής που θα έρθει από τα μέσα του προσεχούς φθινοπώρου.

Παρθένος

Εσείς παραμένετε εκτεθειμένοι τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά εξαιτίας του Άρη στο Ταύρο. Οι υπόλοιποι όμως πλανητικοί παράγοντες λειτουργούν στο να σας εξυπηρετήσουν. Η Αφροδίτη μέσα από την εξέλιξη την γενικότερη σας ανοίγει το δρόμο για επιδιώξεις εμπορικές επικοινωνιακές και συναισθηματικές, ο Δίας στον Καρκίνο συνεχίζει να σας βοηθά σε οικογενειακά ζητήματα και στην υπεράσπιση των μεγάλων προσδοκιών σας, και ο Κρόνος στον Κριό σας συμμορφώνει πιο εύκολα σε σχέση με άλλους στην αποδοχή της πραγματικότητας.

Ζυγός

Σημαντικός θα είναι αυτή την εβδομάδα ο παράγοντας της καριέρας, όσα προβλήματα και αν έχει. Με τον Δία που είναι στον Καρκίνο και επηρεάζει εδώ και καιρό την κατάσταση των οικονομικών σας θα πρέπει να φροντίσετε να περιορίσετε έξοδα, τόσο οικονομικά, όσο και ψυχικά.. Αντίθετα, οι προσωπικές σχέσεις και οι ερωτικές όπως και οι κοινωνικές είναι πιο εκτεθειμένες σε νέες δοκιμασίες είτε έχετε καλή συμπεριφορά προς τους άλλους είτε όχι. Δηλαδή εκεί εντοπίζεται το άδικο και αυτό τον τομέα θα πρέπει να προσέχετε σε καθημερινή βάση.

Σκορπιός

Ήρθε η ώρα να πληρώσετε το τίμημα της απόκτησης ή να δείξετε θάρρος προκειμένου να απαλλαγείτε από σκάρτο ανθρώπινο υλικό πάσης φύσεως. Δεν είστε άνθρωποι που παίρνουν εύκολα αποφάσεις. Προκειμένου όμως για το συμφέρον σας θα πρέπει να τις πάρετε άμεσα και σωστά στην διάρκεια αυτού του μήνα. Παράλληλα θα πρέπει να κερδίσετε το χαμένο χρόνο σε νομικές διευθετήσεις, σε διαπραγματεύσεις οικονομικών ζητημάτων, σε σπουδές, σε ταξίδια σκοπιμότητας και σε αλλαγές τόπου διαμονής που θα σας ανακούφιζαν.

Τοξότης

Η εργασία φαίνεται να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα των προηγούμενων μηνών και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε, σημαντικός παράγοντας επίσης ο οικονομικός ανεφοδιασμός, η διευθέτηση παλαιών χρεών, ο επαναπροσδιορισμός κληρονομικών υποθέσεων ή συντήρησης περιουσιακών στοιχείων. Ο Κρόνος στο Κριό δείχνει ότι οι κίνδυνοι από το παρασκήνιο δεν θα λείψουν και δεν μπορείτε να τους εξοστρακίσετε όλους. Επομένως πρέπει να υιοθετήσετε ένα καλύτερο σύστημα αυτοπροστασίας.

Αιγόκερως

Ο μήνας αυτός σας προκαλεί. Υπάρχουν οι μεγάλες ευκαιρίες αλλά σύντομες αλλά και μεγάλες πιέσεις από εξωτερικά ή επαγγελματικά γεγονότα. Πρέπει να γίνετε πιο ευέλικτοι, πρόθυμοι να πάρετε αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν, αμυνθείτε στους εχθρούς σας με κάθε τρόπο που εσείς ξέρετε και αν χρειαστεί υιοθετήστε το σύνδρομο του ήρωα γιατί μπορείτε να βγείτε νικητές στο τέλος από όλη αυτή την επιστράτευση στην οποία θα υποχρεωθείτε να μπείτε. Στα αισθηματικά φανείτε ρεαλιστές και στις συζητήσεις σας ειλικρινείς.

Υδροχόος

Περίεργα λίγο τα πράγματα για εσάς , νευρικό το διάστημα αλλά και ανανεωτικό, το στενό περιβάλλον θα σας απορροφήσει πολύ από το χρόνο σας, η παρουσία σας εκεί θα δώσει λύσεις, ενώ αλλάζει κάπως ο τρόπος διαβίωσης ή διαφοροποιούνται οι συνθήκες. Η εργασία συνεχίζει να έχει δυσκολίες και το μόνο που τη σώζει είναι ο καλός άγγελος που βρίσκεται στο πλευρό σας ή αυτό που λέμε απίθανες παρεμβάσεις της τύχης στις δύσκολες στιγμές. Μην αρκεστείτε όμως μόνο σε αυτό. Κάντε και εσείς ότι καλύτερο μπορείτε.

Ιχθύς

Η θέση του Άρη κυρίως αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και όλους όσοι ρισκάρετε οικονομικά ή έχετε μεγαλύτερο χρεωστικό υπόλοιπο. Από την άλλη η Αφροδίτη στον Καρκίνο ευνοεί πρόσκαιρες συμμαχίες ή εξυπηρέτηση από παράγοντες για να διευθετήσετε οικονομικά και αλλά σχετικά ζητήματα. Ο Δίας επίσης στον Καρκίνο σας βοηθά στη συνεννόηση ή ακόμα και κατάκτηση μιας καινούργιας αγάπης που θα αποτελέσει βάλσαμο για τον χαρακτήρα σας σε αυτή την σκληρή εποχή.

Πηγή: skai.gr

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