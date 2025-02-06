Η Ισπανία απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ να δεχθεί Παλαιστίνιους από τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς ότι η Ισπανία θα πρέπει να δεχτεί εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Πηγή: skai.gr
- Ιρανή γδύθηκε και ανέβηκε γυμνή σε περιπολικό διαμαρτυρόμενη για τις τιμωρητικές ποινές κατά των γυναικών - Δείτε βίντεο
- Επίδειξη δύναμης: Οι Φρουροί της Επανάστασης μετασκεύασαν πλοίο στον πρώτο εκτοξευτή drones – Δείτε βίντεο
- Εκτέλεση 37χρονου θανατοποινίτη με ένεση στο Τέξας – Μέχρι τέλους αρνούταν τις κατηγορίες - Βίντεο, φωτογραφίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.