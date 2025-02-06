Λογαριασμός
Η Ισπανία απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ να δεχθεί Παλαιστίνιους από τη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες απέρριψε την Πέμπτη την πρόταση του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς ότι η Ισπανία θα πρέπει να δεχτεί εκτοπισμένους Παλαιστίνιους από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

TAGS: Ισπανία Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας
