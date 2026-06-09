Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες από το πλήθος πριν από τον τελικό του NBA στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν της Νέας Υόρκης, όπου παραβρέθηκε, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το Associated Press και βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, ξέσπασαν αποδοκιμασίες από τους οπαδούς όταν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα από μια σουίτα στελεχών, εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη του σταδίου κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, αργά τη Δευτέρα.

Unmistakable boos for Trump when he’s shown on the MSG big screen.



More from the live Finals blog here, at @TheAthletic https://t.co/PWWqtNBr56 pic.twitter.com/iOR8d4LxIc — Sam Amick (@sam_amick) June 9, 2026

President Trump booed during National Anthem of NBA Finals Game 3 pic.twitter.com/bimQuNGgIX — New York Post (@nypost) June 9, 2026

Νωρίτερα, ο Λεύκος Οίκος σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι «ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ φτάνει στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν και γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που παρευρίσκεται σε αγώνα τελικού του NBA».

Όλο και πιο χαμηλά

Μια δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα δείχνει ότι το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ κυμαίνεται κοντά στο χαμηλότερο σημείο της πολιτικής του θητείας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών αναμένει ότι οι τιμές των καυσίμων θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία ως αποτέλεσμα του πολέμου του στο Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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