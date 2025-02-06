Ισραήλ: Η ακροδεξιά χαιρετίζει το σχέδιο «οικειοθελούς αποχώρησης» των κατοίκων της Γάζας

Οι Ισραηλινοί ηγέτες της ακροδεξιάς χαιρέτισαν με ενθουσιασμό την ανακοίνωση του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς ότι έδωσε εντολή στις IDF να προετοιμάσει ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν οικειοθελώς τον θύλακα.



«Συγχαίρω τον υπουργό Άμυνας για την απόφασή του να δώσει εντολή στον Ισραηλινό Στρατό να προετοιμαστεί να εκπληρώσει τον ρόλο μας στο σχέδιο μετανάστευσης για να επιτρέψει την αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας από τη Γάζα προς τις χώρες υποδοχής», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Μπέζαντελ Σμότριτς.

Πηγή: skai.gr

«Όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, και ακόμη περισσότερο από την αρχή του πολέμου, δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση που να διασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια για το Ισραήλ και την προσωπική ευημερία για τους κατοίκους της Γάζας».«Όπως λέμε εδώ και πολλά χρόνια, και ακόμη περισσότερο από την αρχή του πολέμου, δεν υπάρχει άλλη ρεαλιστική λύση που να διασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια για το Ισραήλ και την προσωπική ευημερία για τους κατοίκους της Γάζας».Ο Σμότριτς είχε καλέσει το Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα και να «ενθαρρύνει» τους μισούς από τα 2,2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους της Λωρίδας ναΈχει εκφράσει έντονο ενθουσιασμό για την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μετεγκαταστήσει τους Παλαιστίνιους, λέγοντας στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα ότι επεξεργαζόταν ένα «επιχειρησιακό σχέδιο» για να το μετατρέψει σε εφαρμόσιμη πολιτική.Από πλευράς του, ο πρόεδρος του κόμματος Otzma Yehudit (Ισραηλινή Δύναμη) Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ, αποκαλεί τις προετοιμασίες του Κατς για «εθελούσια αναχώρηση των κατοίκων της Γάζας» ένα «σημαντικό βήμα, το οποίο αναγνωρίζει ότι η πραγματική λύση για τη Γάζα δεν είναι πλέον τα όνειρα για ‘’ανοικοδόμηση’’ και η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση,«Η δυνατότητα οικειοθελούς αναχώρησης είναι ένα απαραίτητο βήμα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και να ενισχυθεί η ισραηλινή αποτροπή. Είναι καιρός να καταλάβει ο κόσμος: η Γάζα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι εστία τρομοκρατίας και την ευθύνη για αυτό δεν έχει το Ισραήλ αλλά εκείνοι που επέλεξαν την τρομοκρατία», δηλώνει ο Μπεν Γκβίρ, καλώντας την κυβέρνηση «να προχωρήσει με αποφασιστικότητα, να άρει κάθε γραφειοκρατικό εμπόδιο και να διασφαλίσει ότι αυτή η επιλογή θα γίνει πραγματικότητα

