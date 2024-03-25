Τραμπ: Φρικτή η επίθεση της Χαμάς, αλλά το Ισραήλ χάνει τη διεθνή υποστήριξη

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε το ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, επισημαίνοντας όμως ότι το Ισραήλ χάνει τη διεθνή υποστήριξη και θα πρέπει να τελειώσει τον πόλεμο εναντίον της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα.

Η πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ ήταν «ένα από τα πιο θλιβερά πράγματα που έχω δει ποτέ» είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom. «Τούτου λεχθέντος, πρέπει να τελειώσετε με τον πόλεμό σας», πρόσθεσε.

Το βίντεο της συνέντευξης αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εφημερίδας.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε πώς θα είχε αντιδράσει αν η οικογένειά του ήταν μεταξύ των θυμάτων της Χαμάς. «Θα έλεγα ότι θα ενεργούσα όπως κάνατε και εσείς. Θα έπρεπε να είστε τρελοί για να μην αντιδράσετε έτσι. Μόνο ένας τρελός δεν θα το έκανε. Ήταν μια φρικτή επίθεση. Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους να μην μιλούν για την 7η Οκτωβρίου πλέον, να μιλούν για το πόσο επιθετικό είναι το Ισραήλ», απάντησε.

Από την επίθεση της Χαμάς σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 250, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία. Από την επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

