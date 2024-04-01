Δύο από τις πιο διάσημες πρωταπριλιάτικες φάρσες που έπεισαν εκατομμύρια κόσμου, έγιναν από τον Ορσον Ουέλς το 1938 και το BBC, το 1957.

Τα μακαρονόδεντρα της Ελβετίας

Την 1η Απριλίου του 1957, η εκπομπή Panorama του ΒBC – με 8 εκ. Τηλεθεατές - παρουσίασε ένα βίντεο για την ανοιξιάτική συγκομιδή σπαγγέτι στην Ιταλία, με απόλυτα πιστευτό τρόπο.

Το τρίλεπτο βιντεάκι έδειχνε μια οικογένεια στην νότια Ελβετία να δουλεύει στα χωράφια την περίοδο της συγκομιδής και να μαζεύει... μακαρόνια από τα δέντρα.

Μάλιστα, τα δέντρα ήταν τα γνωστά…. spaghetti tree (μακαρονόδεντρα) της Ιταλίας, που οι Ελβετοί αγρότες είχαν εισάγει και καλλιεργούσαν στα χωράφια τους.

Εκείνη την εποχή, τα σπαγγέτι δεν ήταν διαδεδομένα στην Βρεατνία, έτσι οι τηλεθεατές πείστηκαν ότι – για να το δείχνει και το BBC – είναι αλήθεια. Για πολλές μέρες το τηλεφωνικό κέντρο του BBC κατακλύστηκε από τηλεφωνήματα, στα οποία οι τηλεθεατές ζητούσαν συμβουλές για το πως μπορούσαν να καλλιεργήσουν μακαρόνια!

Εισβολή των Αρειανών στη Γη

Τη νύχτα του Halloween το 1938, ο Όρσον Γουέλς (Orson Welles) έσπειρε τον πανικό – άθελά του - στο αμερικανικό έθνος, όταν από το εθνικό ραδιόφωνο έπεισε εκατομμύρια ακροατές ότι εξωγήινοι είχαν προσγειωθεί την Γη και ότι είχε έρθει η συντέλεια του κόσμου.

Στην πραγματικότητα, ο Ουέλς διάβαζε με δραματικό τρόπο το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του 19ου αιώνα, «Ο Πόλεμος των Κόσμων». Όμως, ο τρόπος παρουσίασης ήταν τόσο αληθοφανής από την παραγωγή – με έκτακτες ενημερώσεις και εφέ όπως ήχους από σειρήνες, εκρήξεις και ουρλιαχτά – που οι Αμερικανοί πείστηκαν ότι Αρειανοί έχουν κατέβει στη Γη και καταστρέφουν τον πλανήτη.

Μάλιστα, ένας ρεπόρτερ περιέγραφε «ζωντανά» από το σημείο της πρόσκρουσης, έναν Αρειανό να βγαίνει από έναν μεγάλο μεταλλικό κύλινδρο.

«Θεέ μου, κάτι έρπει από τη σκιά, σαν γκρίζο φίδι. Να, άλλο ένα , κι άλλο, κι άλλο. Μοιάζουν σαν πλοκάμια ...μπορώ να διακρίνω το σώμα τώρα. Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο σαν αρκούδα. Γλιστράει σαν βρεγμένο δέρμα. Όμως το πρόσωπο του, είναι....είναι....κυρίες και κύριοι, είναι απερίγραπτο. Πιέζω τον εαυτό μου να συνεχίσει να το κοιτάζει, είναι απαίσιο. Τα μάτια είναι μαύρα και γυαλιστερά σαν φιδιού. Το στόμα έχει το σχήμα V και στάζει σάλιο από τα χείλη του, που φαίνεται να τρέμουν και να πάλλονται» έλεγε με έντρομη φωνή.

Επικράτησε εθνικός πανικός, με τους Αμερικανούς να κλαίνε και να αποχαιρετούν ο ένας τον άλλον. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι εκείνο το βράδυ καταγράφηκαν και αυτοκτονίες.

Όταν οι υπεύθυνοι στα στούντιο του CBS κατάλαβαν τι έχει συμβεί, είπαν στον Γουέλς να διακόψει το πρόγραμμα και να πει στους ακροατές ότι όσα άκουσαν ήταν ψέμματα, και απόσπασμα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας

Πηγή: skai.gr

