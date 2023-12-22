Τουρκία: Τρεις στρατιώτες σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν στο Βόρειο Ιράκ

Τρεις Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, σε επιχείρηση του τουρκικού στρατού κατά Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή και μαχητικά της τουρκικής αεροπορίας πλήττουν προκαθορισμένους στόχους και τις οδούς διαφυγής των ενόπλων.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που επικαλείται η ίδια πηγή, σκοτώθηκαν τέσσερις αντάρτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

