Μαζική απεργία στο δημόσιο στη Βόρεια Ιρλανδία

Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Περισσότεροι από 100.000 δημόσιοι υπάλληλοι στη Βόρεια Ιρλανδία συμμετέχουν σε 24ωρη απεργία σήμερα, η οποία χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη που έχει δει η συγκεκριμένη επαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου εδώ και 50 χρόνια.

Μεταξύ άλλων, τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας έχουν ακινητοποιηθεί, τα σχολεία είναι κλειστά και έχουν υπάρξει προβλήματα στη λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων λόγω έλλειψης προσωπικού.

Τα περισσότερα από 16 συνδικάτα που έχουν κηρύξει την απεργία ζητούν καλύτερες αμοιβές για τα μέλη τους.

Το πρόβλημα επιτείνεται από τη συνεχιζόμενη άρνηση του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) να επιστρέψει στην κυβέρνηση συνασπισμού με το Σιν Φέιν.

Η αποχή του DUP σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τους κανόνες του Brexit άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει οδηγήσει σε πάγωμα της λειτουργίας του τοπικού κοινοβουλίου Στόρμοντ και της αποκεντρωμένης εκτελεστικής εξουσίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιηθούν κονδύλια για μισθούς στο δημόσιο.

Η προσθεσμία για να αποκατασταθεί η κυβέρνηση συνασπισμού εκπνέει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, χωρίς όμως εμφανή προοπτική συμφωνίας.

Σε αυτή την περίπτωση ο υπουργός Β. Ιρλανδίας της κεντρικής κυβέρνησης στο Γουέστμινστερ Κρις Χίτον-Χάρις υποχρεούται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές. Ο υπουργός αναμένεται, ωστόσο, όπως έχει κάνει στο παρελθόν, να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία.

