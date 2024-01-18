Ντούλος: Στο εδώλιο η ερωμένη του Έλληνα ομογενή για συνέργια στο φόνο

Συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα η κατάθεση της Μισέλ Τροκόνι, ερωμένης του Έλληνα ομογενή Φώτη Ντούλου, ο οποίος και αυτοκτόνησε το 2020 έπειτα από τις κατηγορίες για απαγωγή και δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του Τζένιφερ.

Η Τροκόνι κατηγορείται για συνέργεια στην δολοφονία της συζύγου του αυτόχειρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως από την δίκη αποπέμφθηκε αναπληρωματικός ένορκος μετά από αλληλεπίδραση με συνήγορο υπεράσπισης, την Τετάρτη.

Η υπόθεση του Ντούλος συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Η εν διαστάσει σύζυγός του Έλληνα ομογενή επιχειρηματία, Τζένιφερ Φάρμπερ-Ντούλος εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Μάιο του 2019 αφού μετέφερε τα πέντε παιδιά του ζευγαριού στο σχολείο.

Όταν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, το 2017, είχε ενημερώσει τις Αρχές ότι φοβόταν ότι ο άνδρας της θα της έκανε κακό.

Μετά τη συγκέντρωση συντριπτικών έμμεσων αποδείξεων, όπως βίντεο που απεικονίζουν τον Ντούλος να πετάει στα σκουπίδια αντικείμενα που όπως αποδείχθηκε είχαν αίμα της Τζένιφερ πάνω τους, αλλά και DNA του στο σπίτι της, ασκήθηκαν διώξεις κατά του Φώτη Ντούλος για την απαγωγή και τη δολοφονία της γυναίκας, παρότι η σορός της δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο επιχειρηματίας επιχείρησε να δηλητηριαστεί με μονοξείδιο του άνθρακα ενώ αναμενόταν να εμφανιστεί στο δικαστήριο για το ζήτημα που είχε προκύψει με την εγγύησή του.

Νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση για σύντομο χρονικό διάστημα και απεβίωσε στα τέλη του Γεννάρη το 2020.

Η νταντά που φροντίζει τα πέντε παιδιά των Φώτη και Τζένιφερ Ντούλου κατέθεσε στο δικαστήριο την Τετάρτη σχετικά με όσα θυμάται από την ημέρα που τα ίχνη της άτυχης γυναίκας χάθηκαν από την περιοχή του Κονέκτικατ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Associated Press», η Αλμέιδα δήλωσε ότι είχε μαζί της τέσσερα από τα παιδιά τους – το άλλο ήταν σε έναν φίλο του – και επρόκειτο να συναντήσει με την Τζένιφερ Ντούλου στο Μανχάταν το απόγευμα της 24ης Μαΐου 2019.

Της έστειλε γραπτά μηνύματα, τηλεφώνησε αλλά εκείνη δεν απάντησε.

“Το στομάχι μου σφίχτηκε. Πάντα απαντούσε στο τηλέφωνό της”, κατέθεσε η Αλμέιδα στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ.

Η Αλμέιδα πήγε σε ιατρείο του Μανχάτα όπου η Τζένιφερ Ντούλου είχε προγραμματισμένο ραντεβού, ελπίζοντας να τη βρει εκεί.

“Όταν κατάλαβα πως δεν είχε πάει σοκαρίστηκα. Σκέφτηκα έχω τα τέσσερα παιδιά της μπροστά μου και δεν ξέρω τι να κάνω”, δήλωσε η Αλμέιδα.

“Απλά βγήκα έξω και άρχισα να τηλεφωνώ σε ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν νέα της Τζένιφερ”.

Η αστυνομία πιστεύει ότι ο Φώτης Ντούλος επιτέθηκε στην Τζένιφερ Ντούλου στο γκαράζ του σπιτιού της στο New Canaan του Κονέκτικατ, αφού εκείνη άφησε τα παιδιά στο σχολείο εκείνη την ημέρα.

Στη συνέχεια, έφυγε με το δικό της SUV, όπου είχε τοποθετήσει τη σορός της η οποία δεν βρέθηκε ποτέ.

Ο Φώτης Ντούλος αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με την εξαφάνισή της.

Η 49χρονη Τροκόνις δήλωσε αθώα και αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης παραποίηση στοιχείων και παρεμπόδιση της δίωξης.

Η Αλμέιδα κατέθεσε ότι η ίδια και η Τζένιφερ Ντούλου είχαν αρχίσει να φοβούνται τον Φώτη Ντούλο, όταν και ο γάμος τους υπέστη σοβαρότατο πλήγμα από την αποκάλυψη της παράνομης του σχέσης με την Τροκόνις.

Η Αλμέιδα είπε ότι ο Φώτης Ντούλος είχε κινηθεί απειλητικά εναντίον της Τζένιφερ και είχε έναν έντονο καυγά μαζί της μέσα στο σπίτι στο Φάρμινγκτον, με εκείνη να κλειδώνεται σε ένα δωμάτιο και εκείνον να προσπαθεί να σπάσει την κλειστή πόρτα.

Όταν η Τζένιφερ Ντούλου εξαφανίστηκε, η Αλμέιδα δήλωσε ότι ήταν πανικόβλητη.

Τηλεφώνησε επίσης σε νοσοκομεία, αλλά δεν βρήκε άκρη.

Κάλεσε τη μητέρα της, η οποία προσπάθησε να την ηρεμήσει και στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία του New Canaan.

“Είπαμε στην αστυνομία ότι μια μητέρα πέντε παιδιών με ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο, αγνοείται. Ηξερα ότι αυτός είχε αγοράσει όπλο και έτσι φοβήθηκα. Ανέλαβαν αμέσως δράση”, δήλωσε η Αλμέιδα.

Η 32χρονη Αλμέιδα συνεχίζει να είναι νταντά για τα πέντε παιδιά, τα οποία ζουν με τη μητέρα της Τζένιφερ Ντούλου, Γκλόρια Φάρμπερ, στο Μανχάταν από τότε που εξαφανίστηκε η μητέρα τους.

Τις πρώτες ημέρες της δίκης, η αστυνομία κατέθεσε για τα ίχνη αίματος που βρέθηκαν στο γκαράζ της Τζένιφερ Ντούλου και στο SUV της, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα πάρκο του New Canaan.

Η αστυνομία δήλωσε ότι στο γκαράζ υπήρχαν ενδείξεις απόπειρας καθαρισμού.

Η Αλμέιδα κατέθεσε ότι είχε βάλει ένα πακέτο με 12 ρολά χαρτί κουζίνας στο ντουλάπι της κουζίνας την ημέρα πριν εξαφανιστεί η Τζένιφερ Ντούλου, αλλά την επόμενη ημέρα υπήρχαν εκεί μόνο δύο.

Όταν η Αλμέιδα πήγε στο σπίτι την ημέρα της εξαφάνισης γύρω στις 11 π.μ. – λίγη ώρα αφότου το SUV της Τζένιφερ Ντούλου εθεάθη στην κάμερα ενός γείτονα να φεύγει από τη γειτονιά – είπε ότι δεν παρατήρησε αίμα στο γκαράζ, αλλά βρήκε την τσάντα της Τζένιφερ μέσα στο σπίτι.

Πηγή: skai.gr

