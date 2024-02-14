Οι ομάδες διάσωσης πάσχιζαν σήμερα να βρουν τους εννέα εργαζόμενους που έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη ύστερα από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο στη ανατολική Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να λένε ότι τέσσερις άνθρωποι έχουν τεθεί υπό κράτηση καθώς ξεκίνησε έρευνα.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το απόγευμα στο Ιλίτς της επαρχίας Ερζιτζάν. Το κρατικό δίκτυο TRT Haber ανέφερε ότι ο διαχειριστής πεδίου του ορυχείου είναι μεταξύ αυτών που έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Η εταιρία εξόρυξης χρυσού SSR Mining ανέστειλε χθες την παραγωγή στο ορυχείο. Το περιστατικό οδήγησε σε πτώση άνω του 50% της μετοχής της εταιρίας στο χρηματιστήριο του Τορόντο.

«Οι επιχειρήσεις μας στην έρευνα και διάσωση θα συνεχίσουν μέρα και νύχτα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. «Η ελπίδα μας είναι για θετικές ειδήσεις και εργαζόμαστε γι' αυτό».

Από τους εννέα αγνοούμενους, οι πέντε θεωρείται ότι βρίσκονταν σε οικίσκο-κοντέινερ, οι τρεις σε ένα όχημα και ένας σε ένα φορτηγό, δήλωσε ο υπουργός από το σημείο της καταστροφής. Περίπου 1.700 άνθρωποι εμπλέκονταν στις προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων 339 εργαζομένων σε ομάδες έρευνας και διάσωσης.

Σε εικόνες από σύστημα ασφαλείας φαίνεται ένας τεράστιος σωρός από χώμα, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είχε υποστεί επεξεργασία για χρυσό και είχε εναποτεθεί στους λόφους, να καταρρέει και να ξεχύνεται με ταχύτητα σαν λάβα σε μια κοιλάδα, σε έναν ‘κατακλυσμό’ από χώμα και πέτρες, με σύννεφα σκόνης να υψώνονται στον ουρανό.

Ο Γερλίκαγια δήλωσε ότι περίπου 200 μέτρα της πλαγιάς του λόφου κατέρρευσαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα αρχικά ευρήματα έδειξαν ότι ο όγκος της κατολίσθησης ήταν 10 εκατ. κυβικά μέτρα γης που μετακινήθηκαν 800 μέτρα με ταχύτητα 10 μέτρων ανά δευτερόλεπτο.

Το χώμα έφθασε σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τον ποταμό Ευφράτη, το μεγάλο ποτάμι που διαρρέει την Τουρκία, τη Συρία και το Ιράκ, δημιουργώντας ανησυχίες ότι το έδαφος θα περιέχει κυανιούχο άλας, που χρησιμοποιείται στην εξόρυξη χρυσού.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και επαγγελματικοί φορείς ζήτησαν σήμερα να κλείσει το ορυχείο. «Όχι μόνο η φύση μας και οι πόροι μας σφαγιάστηκαν, αλλά και οι ζωές μας», το χρυσωρυχείο στο Ιλίτς «πρέπει να κλείσει άμεσα», δήλωσε σήμερα η ένωση επιμελητηρίων αρχιτεκτόνων και μηχανικών της Τουρκίας σε ανακοίνωση.

«Εκατομμύρια τόνοι τοξικών αποβλήτων ρέουν προς τον Ευφράτη … Κλείστε το ορυχείο», αντέδρασε η Πλατφόρμα περιβάλλοντος και φύσης του Ιλίτς. Το Επιμελητήριο μηχανικών ορυχείων της Τουρκίας κατήγγειλε από την πλευρά του «σειρά αμελειών» που προκάλεσαν «μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή». Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε χθες ότι λαμβάνει μέτρα για να «αποτρέψει τη ροή υλικών στον Ευφράτη».

Η εταιρία λειτουργίας Anagold δήλωσε ότι ελήφθησαν δείγματα από ρυάκια και ποτάμια στην περιοχή και δεν έχει εντοπιστεί μόλυνση, δεν έχει διαρρεύσει κυανιούχο άλας στο ποτάμι και δεν υπάρχει κίνδυνος αναφορικά με τη λεκάνη απόθεσης αποβλήτων.

Το ορυχείο, το οποίο απασχολεί 667 εργάτες, είχε βρεθεί στο προσκήνιο το 2022 ύστερα από διαρροή κυανιούχου άλατος, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία του. Άνοιξε και πάλι μετά την πληρωμή προστίμου, κάτι που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

