Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς καλεί τη Χαμάς να «συνάψει γρήγορα» μια συμφωνία

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε σήμερα τη Χαμάς να «συνάψει γρήγορα» μια συμφωνία για να προστατεύσει τον παλαιστινιακό λαό από «τον αντίκτυπο μιας νέας καταστροφής», έπειτα από τέσσερις μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισλαμιστικό κίνημα στη λωρίδα της Γάζας.

«Καλούμε το κίνημα Χαμάς να συνάψει γρήγορα τη συμφωνία για τους κρατουμένους για να γλιτώσει τον παλαιστινιακό λαό μας από άλλη μια καταστροφή, όχι λιγότερο επικίνδυνη από τη Νάκμπα του 1948», δήλωσε, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, αναφερόμενος στην «καταστροφή» («νάκμπα» στα αραβικά) που ήταν για τους Παλαιστινίους η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, μετά την οποία 760.000 Παλαιστίνιοι είχαν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη διάρκεια του πρώτου ισραηλινοαραβικού πολέμου.

Ο Αμπάς κάλεσε επίσης «την αμερικανική κυβέρνηση και τους άραβες αδελφούς να εργασθούν σοβαρά για τη σύναψη της συμφωνίας (...) για να γλιτώσουν τον παλαιστινιακό λαό από τη φρίκη αυτού του καταστροφικού πολέμου», σύμφωνα με το Wafa.

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, η έδρα του οποίου βρίσκεται στη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πρόσθεσε πως «καθιστά καθέναν υπεύθυνο για κάθε εμπόδιο που θα δημιουργηθεί από οποιαδήποτε πλευρά για να διαταράξει τη συμφωνία».

«Η κατάσταση δεν είναι πλέον ανεκτή και είναι καιρός να αναλάβει καθένας τις ευθύνες του», δήλωσε.

Η Παλαιστινιακή Αρχή εκδιώχθηκε το 2007 από τη λωρίδα της Γάζας από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, το οποίο είχε κερδίσει εκεί τις εκλογές ένα χρόνο νωρίτερα. Δεν συμμετέχει στις τρέχουσες συνομιλίες για μια εκεχειρία στη λωρίδα της Γάζας, η οποία να περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων, που κρατούνται σ' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Από χθες, Τρίτη, η Αίγυπτος υποδέχεται αντιπροσώπους των ΗΠΑ, που είναι ο κύριος υποστηρικτής του Ισραήλ, και του Κατάρ, όπου έχει τη βάση του ο αρχηγός της Χαμάς, για να συζητήσουν τη σύναψη νέας εκεχειρίας έπειτα από εκείνη που είχε συναφθεί για μία εβδομάδα στα τέλη Νοεμβρίου και είχε επιτρέψει την απελευθέρωση περίπου 100 ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.