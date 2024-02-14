Λογαριασμός
Σουηδία: Μαίνεται για τρίτη ημέρα η φωτιά σε θεματικό πάρκο του Γκέτεμποργκ - Ένα άτομο αγνοείται - Δείτε βίντεο

«Μαίνεται φωτιά στην κατασκευή και δεν μπορούμε να εισέλθουμε σε ορισμένα σημεία του κτιρίου για να τη σβήσουμε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατάρρευσης», ανέφερε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της πόλης

Η πυρκαγιά που προκάλεσε τη Δευτέρα εκτεταμένες ζημιές στο μεγαλύτερο θεματικό πάρκο στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας παραμένει ενεργή και η κατάσβεσή της είναι πολύπλοκη λόγω του κινδύνου κατάρρευσης του κτιρίου, δήλωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών της πόλης.

Ένα άτομο αγνοείται μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα υδάτινο πάρκο υπό κατασκευή. Η φωτιά αναζωπυρώθηκε χθες, Τρίτη, το απόγευμα και επιπλέον πυροσβεστικές μονάδες στάλθηκαν επί τόπου για να επιχειρήσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

«Μαίνεται φωτιά στην κατασκευή και δεν μπορούμε να εισέλθουμε σε ορισμένα σημεία του κτιρίου για να τη σβήσουμε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος κατάρρευσης», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία.

«Έχουμε τον έλεγχο ώστε να μην εξαπλωθεί η φωτιά σε γειτονικά κτίρια», πρόσθεσε. Η υπηρεσία δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί η κατάσβεση.

Οι εικόνες από την πυρκαγιά το πρωί της Δευτέρας δείχνουν να εκτοξεύονται πύρινες σφαίρες, να υψώνονται φλόγες και να σημειώνονται πολλές εκρήξεις που κατέστρεψαν μια νεροτσουλήθρα, ενώ ένα σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε πάνω από την πόλη.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για βαριά αμέλεια και παράβαση του εργατικού κώδικα. Δεκαέξι άνθρωποι διακομίστηκαν με ελαφρά τραύματα, αλλά κανένας δεν νοσηλεύτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

