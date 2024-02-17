Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις βελτίωσαν τις θέσεις τους στις γραμμές του μετώπου της Ουκρανίας, σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης του Ντονέτσκ, όπως μεταδίδουν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες αποσύρθηκαν από την κατεστραμμένη πόλη Αβντιίβκα, όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μεγαλύτερη προώθηση του ρωσικού στρατού μετά τον Μάιο του 2023, όταν κατέλαβε την πόλη Μπαχμούτ.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό ταξίαρχο Ολεξάντρ Ταρνάφσκι, ορισμένοι Ουκρανοί στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν από τους Ρώσους κατά την αποχώρησή τους από την Αβντιίβκα.

«Στο τελικό στάδιο της επιχείρησης, υπό την πίεση των υπέρτερων εχθρικών δυνάμεων, ένας αριθμός Ουκρανών στρατιωτών αιχμαλωτίστηκε», έγραψε στο Telegram σήμερα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν τώρα μετακινηθεί στη δεύτερη γραμμή άμυνας, κοντά στην Αβντιίβκα, πρόσθεσε ο Ταρνάφσκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.