Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα από πυρά του ισραηλινού στρατού κατά τη διάρκεια μιας εφόδου σε έναν καταυλισμό προσφύγων στην περιοχή της Χεβρώνας, στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, έγινε γνωστό από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Οι δύο Παλαιστίνιοι, ηλικίας 17 και 31 ετών, έπεσαν νεκροί από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών, σε μια στρατιωτική επιχείρηση στον καταυλισμό προσφύγων του Φαουάρ, στο νότιο τμήμα της Χεβρώνας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο.

Προς το παρόν ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με το συμβάν.

Περισσότεροι από 300 Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες, και σε ορισμένες περιπτώσεις από Ισραηλινούς εποίκους, από την αρχή του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με έναν απολογισμό της παλαιστινιακής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

