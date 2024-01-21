Μια πρώην υπάλληλος της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας κατηγορεί τη διευθύντρια του θεσμού, την Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν, ότι χορήγησε προνόμια στην οικογένειά της, κάτι που η ίδια αρνείται.

Η 44χρονη Ερκάν, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει κυβερνήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, διορίστηκε στη θέση αυτή μετά την επανεκλογή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον περασμένο Ιούνιο. Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, δόθηκαν ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, ένα γραφείο και σωματοφύλακες στον πατέρα της, τον Ερόλ Ερκάν, στις εντολές του οποίου «κανείς δεν τολμά να αντιταχθεί».

«Με απέλυσαν κατ’ εντολή του πατέρα της (…) Υπάρχουν βίντεο που τον δείχνουν να έρχεται καθημερινά στην τράπεζα με ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, να δίνει εντολές στους υπαλλήλους ενώ δεν έχει καμία αρμοδιότητα για κάτι τέτοιο» δήλωσε αυτήν την εβδομάδα η Μπουσρά Μποζκούρτ στην αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Sozcu.

Η Μποζκούρτ υποστηρίζει ότι ο πατέρας της Ερκάν, ο οποίος δεν έχει κανένα επίσημο αξίωμα στην Τράπεζα, την απέλυσε επειδή αρνήθηκε να εργαστεί εκτός του ωραρίου της, σύμφωνα με την εφημερίδα η οποία δημοσίευσε και το αντίγραφο της καταγγελίας που έκανε η πρώην υπάλληλος στην τουρκική προεδρία.

«Ο Ερόλ Ερκάν ανακατεύεται στη δουλειά των διοικητικών υπηρεσιών και του ανθρώπινου δυναμικού (…) και τους δίνει άμεσες οδηγίες. Το προσωπικό που εργάζεται στον όροφο της διοίκησης υφίσταται ηθική παρενόχληση» είπε ένας άλλος εργαζόμενος, που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, στην DW Turkce.

Η Χαφιζέ Ερκάν απέρριψε τις κατηγορίες και έκανε λόγο για «πληροφορίες αντίθετες με την πραγματικότητα» οι οποίες έχουν ως στόχο «να δυσφημίσουν την τράπεζά μας». Την Παρασκευή απείλησε μέσω της πλατφόρμας Χ ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον εκείνων που διασπείρουν «ψευδείς πληροφορίες».

Η Ερκάν ζούσε επί δύο δεκαετίες στις ΗΠΑ, όπου σπούδασε και εργάστηκε, μέχρι που επέστρεψε στην Άγκυρα για να ενταχθεί σε μια ομάδα οικονομολόγων που ανέλαβαν να βγάλουν την Τουρκία από την κρίση, αφού ο πληθωρισμός άγγιξε σχεδόν το 65% το 2023. Σύμφωνα με παρατηρητές, προκάλεσε την οργή του προέδρου Ερντογάν όταν αφηγήθηκε τον Δεκέμβριο, σε μια τουρκική εφημερίδα, ότι αναγκάστηκε να εγκατασταθεί μαζί με τον σύζυγο και τα παιδιά της στο σπίτι των γονιών της, λόγω του πληθωρισμού και της έκρηξης των τιμών των ακινήτων στην Τουρκία.

Ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ έχουν σχολιάσει προς το παρόν τις κατηγορίες σε βάρος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

