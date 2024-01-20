Σύμφωνα με πηγές της ιταλικής κυβέρνησης, η συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε απόψε στην Κωνσταντινούπολη, διήρκεσε δυόμιση ώρες.

Κύρια θέματα συζήτησης, όπως γράφει στον ιστότοπό της η ιταλική εφημερίδα La Repubblica, ήταν το μεταναστευτικό -ιδίως οι ροές από τη Λιβύη προς την Κάτω Ιταλία, δια της θαλάσσιας οδού- η ασφάλεια στη Μεσόγειο, οι εμπορικές συναλλαγές των δυο χωρών και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία.

Ιταλικές πηγές αναφέρουν ότι πέρυσι μειώθηκαν κατά 56% οι θαλάσσιες ροές παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία προς την Ιταλία. Οι δυο χώρες, παράλληλα, σύμφωνα με την La Repubblica, σκοπεύουν να αυξήσουν την συνεργασία τους και σε ό,τι αφορά την Λιβύη. Η σημερινή συνάντηση, τέλος, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης της Ρώμης, αποτέλεσε ευκαιρία για να συζητηθεί και το θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, από οικονομικής, πολιτικής και εμπορικής απόψεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

