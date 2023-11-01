Στην κορυφή των πωλήσεων το βιβλίο του Μάθιου Πέρι

Το βιβλίο ζωής του Πέρι (Matthew Perry) με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing», που κυκλοφόρησε ακριβώς ένα χρόνο πριν, σκαρφάλωσε ξανά στην πρώτη θέση της λίστας με τα best seller στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς οι θαυμαστές του ανατρέχουν στις σελίδες του μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε ηλικία 54 ετών.

Mάλιστα οι πωλήσεις του «έριξαν» από την κορυφή της λίστας των best seller της Amazon, τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) «The Woman in Me», αναφέρει η Daily Mail.

Στις περισσότερες από 250 σελίδες ο ηθοποιός αναλύει την προσωπική του μάχη με τα σκοτεινά μονοπάτια του εθισμού αποκαλύπτοντας ότι ξόδεψε εκατομμύρια δολάρια για το ταξίδι του προς τη νηφαλιότητα.

«Έπρεπε να περιμένω μέχρι να είμαι εντελώς απεξαρτημένος - και μακριά από την «ασθένεια» του εθισμού - για να τα γράψω όλα αυτά. Και το κυριότερο ήταν ότι ήμουν αρκετά σίγουρος ότι θα βοηθούσε τους ανθρώπους» είχε αναφέρει στο PEOPLE το 2022.

Το βιβλίο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» έχει ήδη μεταφραστεί σε περισσότερες από 25 γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

