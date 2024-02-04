Τουρκία: Οι αρχές συνέλαβαν 34 υπόπτους για σχέσεις με το Ισλαμικό Κράτος

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν χθες Σάββατο 34 υπόπτους για σχέσεις με την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στο πλαίσιο επιχείρησης ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια μέσω X (του πρώην Twitter).

Οι ύποπτοι που τέθηκαν υπό κράτηση είναι αλλοδαποί, καταζητούμενοι δυνάμει κόκκινων ειδοποιήσεων (σ.σ. διεθνών ενταλμάτων σύλληψης) της Ιντερπόλ, διευκρίνισε ο κ. Γερλίκαγια, συμπληρώνοντας πως η αστυνομία προχώρησε παράλληλα στην κατάσχεση πολλών πιστολιών που βρίσκονταν χωρίς άδεια στην κατοχή των υπόπτων.

Οι τουρκικές αρχές ενέτειναν τις επιχειρήσεις εναντίον του ΙΚ μετά την επίθεση σε καθολική εκκλησία της Κωνσταντινούπολης την περασμένη Κυριακή, όταν έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Η αστυνομία συνέλαβε 25 υπόπτους στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των δυο φερόμενων ως δραστών, ανέφερε προχθές Παρασκευή ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, ο Γιλμάζ Τουντς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

