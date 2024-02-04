Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως έχει πλήξει χιλιάδες στόχους, θέσεις και εγκαταστάσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, τόσο στον Λίβανο, όσο και στη Συρία, αφότου ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Επιτεθήκαμε σε υποδομές της Χεζμπολά στη Συρία» μετά την 7η Οκτωβρίου, ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί. Επλήγησαν με χερσαία και αεροπορικά μέσα «πάνω από 50 στόχοι», δήλωσε, μολονότι το Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις που διεξάγει στη συριακή επικράτεια.

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγματα εναντίον «3.400 και πλέον στόχων», εγκαταστάσεων και θέσεων της Χεζμπολά, «σε όλο τον νότιο Λίβανο», διαβεβαιώνοντας πως 200 και πλέον «τρομοκράτες και διοικητές τους» σκοτώθηκαν την περίοδο αυτή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει κανέναν από τους ισχυρισμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.

Από την επομένη της άνευ προηγουμένου επίθεσης του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι ανταλλαγές πυρών είναι στην πράξη καθημερινές ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, ένοπλο κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, σύμμαχο του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και της Χαμάς.

Η Χεζμπολά λέει συχνά πως βάζει στο στόχαστρο θέσεις του ισραηλινού στρατού σε τομείς της μεθορίου, σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Το Ισραήλ ανταποδίδει πλήττοντας στόχους στον νότιο Λίβανο.

Σε σχεδόν τέσσερις μήνες, έχουν σκοτωθεί 218 άνθρωποι —στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολά, αλλά και άμαχοι και δημοσιογράφοι— στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Στην ισραηλινή πλευρά, έχουν χαθεί οι ζωές δεκαπέντε ανθρώπων, εννέα στρατιωτικών και έξι αμάχων, σύμφωνα με τον στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

