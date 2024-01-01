Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι πλημμύρισαν σήμερα Πρωτοχρονιά τους δρόμους της Κωνσταντινούπολης για να διαδηλώσουν κατά της «τρομοκρατίας του PKK και του Ισραήλ» και υπέρ των Παλαιστινίων της Λωρίδας της Γάζας, με την πορεία των διαδηλωτών να φτάνει πάνω και γύρω από τη Γέφυρα του Γαλατά.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο γιος του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, «εκατοντάδες χιλιάδες» διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μιας πλατφόρμας περισσότερων από 300 οργανώσεων και ενώσεων για να συγκεντρωθούν στη διαδήλωση που κυριάρχησαν συνθήματα όπως: «Λύτρωση στους μάρτυρες μας, στήριξη στην Παλαιστίνη, κατάρα στο Ισραήλ».

Δώδεκα Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν στο βόρειο Ιράκ στα τέλη Δεκεμβρίου σε δύο επιθέσεις που αποδίδονται στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ο πρόεδρος Ερντογάν, παραδοσιακός υποστηρικτής της παλαιστινιακής υπόθεσης, έχει υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραήλ, καταγγέλλοντας επίσης την υποστήριξη των ΗΠΑ σατην ισραηλινή κυβέρνηση.

Το μεγάλο πλήθος διαδηλωτών κρατώντας τουρκικές και παλαιστινιακές σημαίες, άρχισε να συγκεντρώνεται νωρίς τα ξημερώματα προς τη Γέφυρα του Γαλατά και εξαπλώθηκε κατά μήκος της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης φωνάζοντας «Θάνατος στο Ισραήλ, Έξω από την Παλαιστίνη» και «Ο Θεός είναι Μεγάλος», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένα τεράστιο πανό με τα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας ήταν κρεμασμένο στη μέση της γέφυρας και διαδηλωτές κρέμασαν επίσης εικόνες με καρικατούρες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου που να τον εμφάνιζε με το μουστάκι του Χίτλερ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν συνέκρινε τον Νετανιάχου με τον Χίτλερ λέγοντας: «...Αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι λιγότερα από αυτά που έκανε ο Χίτλερ; Όχι».

Ο Μπιλάλ Ερντογάν, δευτερότοκος γιος του Τούρκου ηγέτη, μίλησε επίσης στους διαδηλωτές χαιρετώντας τους «μάρτυρες» του στρατού που σκοτώθηκαν στο Ιράκ: «οι προσευχές μας είναι τα καλύτερα όπλα μας για να βγούμε από το σκοτάδι...».

«Έχω πάει στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στη Γάζα: οι άνθρωποι εκεί εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην Τουρκία και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», είπε στο συγκεντρωμένο πλήθος.

Παρουσιαζόμενος ως ένθερμος υποστηρικτής του πολιτικού Ισλάμ, ο Μπιλάλ Ερντογάν, 42 ετών, πρόεδρος του «Ιδρύματος για τη Νεολαία και την Εκπαίδευση» που συνδιοργάνωσε τη διαδήλωση, παρουσιάζεται ως πιθανός διάδοχος του πατέρα του στην ηγεσία της χώρας.

