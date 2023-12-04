Το ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό των 5,1 βαθμών που σημειώθηκε στις 9:42 πμ ώρα Ελλάδας (τοπική 10:42 πμ) στην περιοχή του Κόλπου της Κίου (Γκέμλικ) στο νότιοανατολικό τμήμα της Θάλασσας του Μαρμαρά, δεν είναι το ίδιο με εκείνο από το οποίο οι σεισμολόγοι περιμένουν ότι θα δώσει μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Ο καθηγητής σεισμολογίας Νατζί Γκιορούρ, γνωστός στην Τουρκία για τις συνεχείς προειδοποιήσεις του για αναμενόμενο μεγάλο σεισμό, δήλωσε σχετικά: «Ο σεισμός προέρχεται πιθανότατα από το τμήμα του ρήγματος Ζεγτινμπαγί στον Κόλπο της Κίου (Γκέμλικ). Το ρήγμα αυτό αποτελεί μέρος του νότιου κλάδου του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Ο νότιος κλάδος είναι μια αργά κινούμενη αλλά συσσωρευμένη ζώνη ρήγματος. Στους σεισμούς του 1999, υποθέτω ότι έχασε από την ενέργειά της. Εμείς τώρα περιμένουμε τον σεισμό στον βόρειο κλάδο. Δεν βλέπω πρόβλημα προς το παρόν, αλλά θα πρέπει να ληφθούν μέτρα στο Γκέμλικ».

Ο διευθυντής του Αστεροσκοπείου Κωνσταντινούπολης Χαλούκ Όζενερ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί 40 σεισμοί. Ο μεγαλύτερος μετασεισμός είναι 3,8 Ρίχτερ. Εννέα από τους μετασεισμούς είναι πάνω από 3 Ρίχτερ». Ο ίδιος διευκρίνισε ότι υπάρχουν δύο κλάδοι του ρήγματος στον Μαρμαρά. Αυτή η περιοχή είναι ένα ενεργό ρήγμα στον Μαρμαρά στα νότια. Σύμφωνα με τα αρχεία, μεγάλοι σεισμοί έχουν συμβεί σε αυτή την περιοχή και στο παρελθόν. «Περιμένουμε έναν σεισμό στον Μαρμαρά, αλλά αυτό δεν πρέπει να σημαίνει ότι κάθε σεισμός στον Μαρμαρά είναι αυτός ο σεισμός. Περίπου εννέα σεισμοί συμβαίνουν στον Μαρμαρά κάθε χρόνο», ανέφερε.

Υπάρχει μια άλλη ζώνη ρήγματος που διέρχεται από το Γκέμλικ (Κίος), νότια της λίμνης της Νίκαιας. Οι σεισμοί εδώ μπορούν να είναι μεγάλοι» ανέφερε στο CNN Turk o σεισμολόγος Σουκρού Έρσοϊ και πρόσθεσε ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο σεισμός αυτός είναι προάγγελος ενός μεγαλύτερου που θα ακολουθήσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

